David Aldana e Indortes Pascual-Salcedo, los dos agentes reconocidos, en el Ayuntamiento, junto a un vehículo policial. JUSTO RODRÍGUEZ
Medalla al Mérito de la Policía Local

«No son momentos de pensar, sino de cabeza fría y vista al frente»

Los agentes de Logroño David Aldana e Idortes Pascual-Salcedo, distinguidos por su labor y compromiso ciudadano

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:18

Comenta

Lo suyo no es el micrófono, ni las cámaras, ni siquiera el aplauso público, que los hace sonrojarse y los vuelve «pequeños», como confiesan con ... voz tenue; lo suyo es el valor, la gallardía, la sangre fría para actuar con un solo pensamiento: ayudar al ciudadano. Y eso es precisamente lo que se les ha reconocido a David Aldana y a Indortes Pascual-Salcedo, dos policías locales de Logroño que acaban de recibir la Medalla al Mérito de la Policía Local 2024 que concede el Gobierno de La Rioja, «por su valor, profesionalidad y compromiso con la ciudadanía», según publicó el martes el Boletín Oficial de La Rioja.

