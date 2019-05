El mitin de Pedro Sánchez en Logroño queda en el aire Efe Los socialistas riojanos suspenden los actos previstos esta tarde y mañana a la espera de posponer también la intervención del líder nacional E. SÁENZ Viernes, 10 mayo 2019, 16:20

Todo hace indicar que el mitin de Pedro Sánchez anunciado mañana en el Frontón El Revellín de Logroño no tendrá lugar. No hay, sin embargo, confirmación oficial hasta el momento. Fuentes de Martínez Zaporta señalan que todo dependerá del tiempo que se prolongue el sepelio de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso, aunque dan casi por seguro que el impacto de la noticia y las circunstancias del fallecimiento no harán factible que el secretario general del PSOE y presidente en funciones del Gobierno pueda acudir a la cita en La Rioja prevista mañana a las 18 horas.

Lo que sí es un hecho es la anulación de la agenda electoral marcada por los socialistas riojanos tanto para esta tarde como para mañana por la mañana. Ello supone que se pospondrá también la intervención que Concha Andreu iba a ofrecer esta noche a partir de las 21 horas en la localidad de Entrena, con las más que serias dudas de que pueda celebrarse el mitin junto a Sánchez.

La plana mayor del PSOE de La Rioja viaja ya hasta Madrid para rendir el último tributo a Rubalcaba, acompañar a su familia en el trance y sumarse a las condolencias provenientes no sólo del partido sino del conjunto de la sociedad. La representación de los socialistas riojanos en las honras por el exlíder de la formación y vicepresidente además de Ministro del Interior, entre otros muchos cargos, estará encabezada por la propia Andreu. A su lado estarán presentes el secretario general a nivel regional, Francisco Ocón, y el exdiputado nacional y ahora candidato en las elecciones al Parlamento Europeo, César Luena.