Misa y un sello para celebrar los 60 años de la Virgen de Valvanera como patrona de La Rioja La Redonda acogerá el jueves 23 la eucaristía que presidirá el obispo Santos Montoya

Presentación de los actos del aniversario de la proclamación de la Virgen de Valvanera como patrona de La Rioja.

La Rioja Jueves, 16 de octubre 2025, 11:39

Dentro de una semana, el jueves 23 de octubre, se conmemorará el 60 aniversario de la proclamación de la Virgen de Valvanera como patrona principal ante Dios de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. La efeméride se celebrará con una misa en la concatedral de Logroño ,a las 20.00 horas, presidida por el obispo, Santos Montoya.

No será esta la única celebración del aniversario, ya que el Ilustre Capítulo de Caballeros de Nuestra Señora María de Valvanera ha puesto en marcha la emisión de un sello de correos que recuerda esta proclamación papal y del que dará difusión el mismo día 23 en el Palacio de Chapiteles de la capital riojana.

Fue en octubre de 1965 cuando el papa Pablo VI promulgó en Roma la bula Amor Dulcissimus en la que manifestaba que «con la plenitud de nuestra potestad apostólica constituimos y declaramos para siempre a la Virgen de Valvanera como patrona principal ante Dios de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño».

Esta proclamación obedecía «a la tremenda devoción que los riojanos tenían a lo largo de los siglos por Santa María de Valvanera y que habían extendido por toda España y por el Nuevo Mundo, constituyendo cofradías, congregaciones y hermandades en ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga, Valladolid, Nebra, Badajoz y también en países hermanos como Colombia, Argentina, Ecuador, Chile o México entre otros muchos», he recordado la diócesis en una nota de prensa.

La Virgen de Valvanera se considera una de las advocaciones más antiguas en España. Ha sido protagonista en las oraciones de reyes españoles desde Isabel la Católica, pasando por Felipe II cuyo confesor era monje del monasterio de Valvanera y siendo defendida por la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, gran valedora de su devoción en la parroquia de San Ginés de Madrid, donde su imagen se sitúa junto al altar mayor.