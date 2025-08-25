Miniaturas en la abadía de Cañas

Lucía García-Blanco Lunes, 25 de agosto 2025, 07:40 Comenta Compartir

Entre los muros centenarios de la abadía de Cañas, el tiempo parece que se detiene. Este verano, aquellos que quieran recorrer su claustro no sólo descubrirán la historia y arquitectura de este monasterio, sino también un pequeño universo hecho de precisión, paciencia y creatividad. La exposición, que lleva por nombre 'La magia de los pequeños detalles', reúne un total de 31 casas de muñecas y miniaturas elaboradas por la Asociación de Miniaturas y Casas de Muñecas.

Instalada en el claustro y dependencias anexas, esta muestra ofrece desde elegantes boutiques infantiles y heladerías venecianas, hasta colegios, bibliotecas y cabañas rústicas, cada una hecha con una minuciosidad artesanal. Todo ello es el resultado de un recorrido en el que, como describe Carmen, una de las visitantes, «hay unas cosas tan chiquititas y tan bien hechas que te dejan con la boca abierta».

La pareja formada por Carmen y Enrique asegura haber disfrutado tanto que no han parado de hacer fotos. «Es que hay de todo, desde habitaciones de bebé hasta tiendas de telas». La exposición está despertando fascinación tanto en los adultos como en los más pequeños. Daniela, Belinda y su padre, Javier, destacan piezas distintas. A las pequeñas las que más les han gustado son «la habitación rosa y el colegio». En cambio, a Javier, la que más le ha llamado la atención ha sido la cabaña de Jeremías Johnson, que, según él, es «la más detallista, a pesar de ser tan pequeñita». La familia llegó desde San Millán y aprovechó para visitar también la exposición que hay de Playmobil, un plan en familia perfecto ya que combina historia y juego.

La iniciativa forma parte del programa Legado de luz, en el que se conmemoran el 800º aniversario de la elección de la Beata María Urraca como abadesa del monasterio. Por otro lado, se pueden visitar otras dos exposiciones. Una de ellas es la de 'María en el corazón del pueblo: iconografía y fe', en ella se reúnen valiosas obras de la diócesis divididas en cinco espacios temáticos, y 'La Beata María Urraca: Fe y Aventuras en el Mundo Playmobil', que recrea con figuras y escenarios la vida y el entorno del monasterio, con una maqueta de 2,40 por 10 metros que sorprende por su realismo.

Francisca, una mujer llegada desde Italia y que ha aprovechado este verano para visitar La Rioja, ha querido destacar que a ella lo que más le ha gustado ha sido «la biblioteca». «Es increíble la cantidad de cosas que tiene, es que es precioso. Cada detalle es único», ha recalcado.

'La magia de los pequeños detalles' podrá visitarse hasta el próximo siete de septiembre de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Una cita que, como resume Enrique, «hace que uno vuelva a mirar lo pequeño y se dé cuenta de que ahí también cabe un mundo entero».

Además, esta muestra invita a los visitantes a que sea una experiencia más íntima: detenerse, observar las muestras con calma y dejarse sorprender por aquellos detalles que, a veces, suelen pasar desapercibido. Cada pieza es una historia propia, y recorrerlas es como si se abrieran pequeñas ventanas a otros mundos. No es tan sólo una exposición de casas de muñecas y miniaturas, sino también es un recordatorio de que la belleza se puede encontrar en lo diminuto, en aquello en lo que es necesario detener la mirada y prestar atención.

Temas

Casas