Menores rescatados en Canarias, en una imagen de archivo. EFE/ Gelmert Finol

La Rioja recibe a dos de los primeros menores migrantes que salen de Melilla

Los chavales trasladados desde la ciudad autónoma a la comunidad riojana ya reciben una atención integral

La Rioja

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:14

La Rioja, Aragón y Andalucía son las comunidades autónomas de destino en las que se han reubicado los seis primeros menores extranjeros no acompañados trasladados desde Melilla. Dos de ellos, según ha podido saber Diario LA RIOJA, han sido acogidos en la región, dentro de «nuestro modelo y capacidad de acogida, igual que lo hicimos con anterioridad».

Fuentes del Gobierno riojano han asegurado que estos dos menores ya reciben una atención integral, si bien no se proporcionarán datos sobre el lugar al que han sido trasladados «por respeto a sus derechos y para velar su intimidad».

La noticia llega justo un día más tarde de que el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, señalara que se estaban moviendo los expedientes y que «en corto espacio de tiempo» iban a empezar a llegar algunos menores migrantes a la comunidad.

Moh, a preguntas de los periodistas, también ha apuntado que los tres primeros que fueron trasladados la semana pasada fueron derivados a centros de acogida de Aragón y que dos de los tres que tenían previsto salir hoy llegarán a La Rioja, mientras que el último irá a Andalucía.

Melilla fue la primera región en España donde el Gobierno firmó expedientes para el traslado de menores migrantes a otras comunidades, si bien dos de ellos tuvieron que ser paralizados después de que las pruebas de edad determinaran que en realidad eran adultos. La medida está enmarcada en el mecanismo de contingencia migratoria -declarado el 29 de agosto-.

