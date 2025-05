Uno de cada diez médicos en ejercicio en la comunidad supera los 65 años

La sanidad española y riojana llevan años lidiando con muchos problemas: listas de espera, retrasos, desigualdades del sistema entre comunidades, falta de recursos… Y también ... carencias en el número de profesionales sanitarios en unas plantillas cada vez más envejecidas. El ejemplo más claro está en los médicos. Según la última estadística de 'Profesionales sanitarios colegiados', publicada por el INE, en La Rioja hay 1.551 doctores en activo (183 más que hace una década) y 460 jubilados. Analizando por edades esa colegiación (obligatoria para ejercer) destaca que 615 médicos superaban los 65 años en 2024, por lo que 155 se encuentran en situación de servicio pese a sobrepasar la edad que, a priori, se ha marcado históricamente como de retiro. Así que uno de cada diez médicos que pasan consulta o trabajan en las diferentes especialidades del sector público y privado están por encima de esos tan ansiados (para buena parte de los cotizantes) 65 años.

Hay que recordar que en el caso de los médicos y de otros profesionales sanitarios existe la posibilidad de prolongar la vida laboral hasta los 70 años, aunque hay voces, entre ellas la de la consejera de Salud, María Martín, médica de profesión, que han defendido llevarla hasta los 72, petición que no fue apoyada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a finales de 2023.

El pasado 19 de mayo, el Boletín Oficial de La Rioja publicó la interpretación del 'Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud' para «impedir la discrecionalidad en la gestión administrativa de las solicitudes de prolongación en el servicio activo en el Seris que garantice un trato igualitario a todos los solicitantes». Porque cualquiera puede solicitar 'reengancharse' (aunque sean casi exclusivamente los médicos los únicos que ejercen este derecho), siempre que sea necesario para el servicio y que se cumplan tres requisitos.

Estos pasan por un informe favorable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, haber mantenido el año anterior a la solicitud un volumen de actividad no inferior a la de sus compañeros y no haber estado de baja más de dos meses en el año previo. Con esta circular se reglaba una práctica que se venía haciendo de manera habitual (pero sin ese marco legal). Porque el envejecimiento de los es un mal sistémico y está llamado a prolongarse puesto que 362 de los 1.551 galenos no jubilados se encontraba el pasado año en la franja de 55 a 64 años.

Desde el Colegio de Médicos de La Rioja se reconoce que es «una tasa elevada con respecto a la media española» y se respeta «la decisión individual de permanecer en activo tras cumplir los 65 años» porque «profesionalmente, están de sobra cualificados, incluso mejor por los años de experiencia» después de una formación que conlleva al menos 12 años y retrasa la entrada en el mercado laboral. Pero esos veteranos que siguen sumando en activo son un parche para paliar «una necesidad evidente y nacional que hay que resolver con una visión global que incluya la formación, cuestiones laborales, cuidado de los profesionales, flexibilidad con eficiencia y solidaridad». «La continuidad puede ser un apoyo, pero no la solución porque es una decisión personal», alega el Colegio.