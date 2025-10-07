El Sindicato Médico de La Rioja califica de «sorprendentemente baja» la cifra que dio el Seris del seguimiento de la huelga
Miren Romero recalca que el paro estuvo «ampliamente respaldado» por los profesionales sanitarios
I. G.
Martes, 7 de octubre 2025, 18:56
El Sindicato Médico de La Rioja (CESM) califica de «creatividad administrativa» los datos que ofreció el Servicio Riojano de Salud acerca del seguimiento de la huelga del pasado viernes ... . El Seris situó el porcentaje de profesionales que secundó el paro en el turno de mañana en el 15,2%. «Una cifra sorprendentemente baja», indica Miren Romero, vicepresidenta del sindicato.
Según el CESM-Rioja, en el ese cálculo se han incluido como 'no huelguistas' a profesionales «que están de baja, de vacaciones, de permiso, de descanso tras guardia o en servicios que no pueden secundar la huelga como el 061 o urgencias. «Una metodología que merece ser estudiada en las facultades de estadística», rematan.
Según las cifras del sindicato, el seguimiento final de la huelga fue del 63,4% con porcentajes del 100% en Anestesiología del San Pedro; el 75% en Radiodiagnóstico; el 90% en Ginecología del San Pedro; el 83,3% en Pediatría; el 90% en Urgencias y Ginecología de Calahorra; el 75% en Murillo; o el 67% en Nájera. «Cuatro veces más de lo que dice la Administración», realza Romero. «Lo que para el Seris es una huelga minoritaria, la realidad es que es un paro ampliamente respaldado», añade antes de firmar una conclusión: «Mientras los facultativos médicos paran, la Administración multiplica. Pero el resultado nunca cuadra».
