«El consumidor americano tiene margen para seguir bebiendo vino español»

Alberto Gil Logroño Jueves, 10 de abril 2025, 07:17

Jesús Martínez Bujanda es el único bodeguero español, y uno de los escasos europeos, con bodega en EE UU. La visión de lo que allí ... sucede con los aranceles no es la misma que llega a Europa o al menos, como él mismo sostiene, hay dos versiones: «Las formas del presidente Trump no son las mejores ni mucho menos, pero en lo que insiste mucho es en la reciprocidad, en aranceles recíprocos y, a mí, como bodeguero aquí y en Rioja, me gustaría que no hubiera ningún tipo de gravamen pero los hay en Europa, sin ir más lejos, y también en Canadá, México y, por supuesto, en China». «En nuestro caso –continúa–, pagamos aranceles por traer vinos de Rioja a EE UU y por llevar vinos de EE UU a España, pero cuando hablamos, por ejemplo, de China las cifras se disparan».

Lleva razón el bodeguero, puesto que tanto las aduanas de la UE como las de norteamerica ya gravan los vinos de forma recíproca [alrededor de 15 céntimos de euros por litro en el caso de Europa y de 6,3 centavos en el caso de EE UU para los vinos tranquilos], aunque su impacto actual queda lejos del 20% que se aplicará ahora: «Lo que quiero decir –indica Martínez Bujanda– es que los aranceles están ahí, no se eliminaron tampoco con Biden sino que se congelaron, y lo que se ha emprendido ahora es una revisión del sistema arancelario a nivel global que ojalá acabe en negociaciones y acuerdos para facilitar el comercio mundial de vinos». Jesús Martínez Bujanda inaguró en 2019 en Walla-Walla, en Washington State, una bodega promovida por su familia desde Valdemar (con su hermana Ana y su padre Jesús), en una apuesta arriesgada pero que sigue recogiendo frutos hasta el punto de que el empresario riojano fue elegido uno de los 40 jóvenes más influyentes del vino en EE UU: «La botella más barata que vendemos de Valdemar State tiene un precio de 40 dólares, mientras que, por ejemplo, un crianza de Valdemar, de Rioja, lo vendemos aquí a 19,99 dólares». Así las cosas, el bodeguero considera que el consumidor americano tiene «margen» para seguir consumiendo vino importado de Europa y de España: «Cómo gestionar ese sobrecoste va a depender de la estrategia y posicionamiento de cada bodega, es decir, si decide asumir por su cuenta los aranceles; si lo comparte con el importador, o si lo repercute directamente al consumidor, pero al menos creo que no van a hacer desaparecer los vinos europeos y españoles del mercado de EE UU. Hay que recordar, además, que los aranceles anteriores del 25% no eran para todos los países europeos, con lo que España quedaba en inferioridad». Martínez Bujanda considera que la cifra, un 20%, es «importante», aunque también aclara que «todo el sector europeo nos estábamos esperando un arancel del 25%». «Lo peor –añade– es la incertidumbre y, de hecho, ha sido ésta la que ha paralizado el mercado del vino en las últimas semanas». «No es lo mismo –continúa– un arancel del 20% que uno del 200% y, personalmente al menos, creo que las cosas están volviendo poco a poco la normalidad, si bien sigue preocupando el tema de Repsol y el petróleo venezolano, porque, si nos cayera otro 25% adicional, sí tendríamos un problema mucho más serio». VINOS DE CALIDAD «En Columbia Valley quedaron uvas sin vendimiar, pero en Walla Walla no sobró ni una» Normalidad poco a poco El bodeguero riojano señala que la crisis del vino en EE UU existe como en todo el mundo: «Baja el consumo también y aquí, en Columbia Valley, quedaron uvas sin coger la vendimia pasada, pero en Walla-Walla, que es una subdenominación, no sobró ni una». «2024 fue para nosotros de cifras récord, tanto en la producción local como en la exportación de Rioja a EE UU, así que, pese a que sobra vino en el mercado, sigue habiendo oportunidades aquí, aunque está más difícil para los vinos más baratos». «El gasto de consumo hoy sigue bien, pero los efectos de todo esto los veremos a medio plazo» La economía norteamericana ha estado tirando, claramente por encima de la europea, en buena medida debido al consumo interno. Jesús Martínez Bujanda es cauto sobre si la política arancelaria puede dañar la inflación y frenar el gran motor de la economía de EE UU: «Están cambiando muchas cosas y se desconocen los efectos a medio plazo, pero, de momento, en la bodega no hemos notado ningún frenazo del consumo o el gasto». «En los tres primeros meses del año –continúa–, aunque son los menos significativos por el clima, de momento las visitas siguen igual que hace un año y el gasto por turismo también». El bodeguero riojano explica que «son temas muy complejos porque, además de aranceles para la supuesta protección de la producción propia, Trump ha anunciado bajadas de impuestos y un petróleo mucho más barato». «De momento –continúa–, ni lo uno ni lo otro, pero no ha hecho más que empezar». Jesús Martínez Bujanda insiste en que «nadie tiene claro cómo va a acabar esto, sino que los efectos de todo esto los veremos a medio plazo, pero la sensación que hay aquí, en EE UU, es que su presidente está adoptando posturas de fuerza para negociar y, de hecho, su punto de partida y que lo que quiere es reciprocidad». «Es decir –agrega–, por lo que me cuenta mi familia desde España y Europa es que allí llega una única versión pero aquí hay más de una».

