Marlaska: «Había que tomar ya una medida urgente y necesaria, es cuestión de solidaridad»

«Había que tomar una medida urgente y necesaria ya con los menores migrantes en Canarias». Así lo afirmó este jueves en Logroño el ministro ... del Interior, Fernando Grande Marlaska, en relación al reparto de este colectivo acordado por el Gobierno central con Junts y que ha desatado las críticas de las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas La Rioja, que debería acoger a 154 de estos menores según la distribución pactada.

A preguntas de la prensa minutos antes de recoger el Premio Alicia Izaguirre concedido por el PSOE riojano, Marlaska justificó por una necesidad perentoria y la obligada «solidaridad interterritorial» la medida acordada. «Llevamos hablando mucho tiempo de materializar este principio de solidaridad en Europa, pues tendremos que empezar a ser solidarios también en nuestro país», prologó para contraponer el paso adelante que a su juicio ha tomado el Gobierno de España con unos gobiernos autonómicos populares y un PP a nivel nacional «de brazos caídos». «Lo que no se podía aguantar más era la situación en Canarias y el interés superior de los menores no acompañados, mientras a otros simplemente se les llena la boca con este tema pero no están interesados en ello», recalcó. «Había que adoptar una medida urgente como era modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, y no había otra posibilidad que a través de un decreto de ley», razonó sin entrar en el debate de que esa vía ha sido forzada por Junts por su interés político.

Canarias y Ceuta

El titular de Interior recordó al respecto que el PSOE y Sumar llevan tiempo trabajando en esta cuestión y en julio del año pasado llevaron al Congreso una proposición de ley que tanto PP como Vox impidieron que siguiera adelante. «Denegaron que se tuviera en consideración», apuntó para añadir que «no tenían ninguna voluntad» de conocer el texto, formalizar enmiendas y debatirlo. Por lo tanto, «ha motivado que el Gobierno de España haya tenido que hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo».

Para Marlaska, no todos los líderes del PP merecen la misma consideración y alguno se ha mostrado recurrentemente favorable a modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. «Quienes han gestionado cuestiones complejas en esta materia –como el presidente de Ceuta o el de Canarias, que gobierna las islas con el apoyo de los populares a CC– son más conscientes de la necesidad de compartir esta responsabilidad».

Por otro lado, y también a preguntas de la prensa, el ministro negó una virtual cesión de competencias migratorias a Cataluña también forzado por Junts como censuran Guardia Civil y Policía Nacional. «Lo que hay es una delegación de competencias en materia migratoria», aclaró.