María Martín confiesa «cierta tristeza» porque no le dejaron aclarar los «errores» sobre el Hospital de Calahorra La consejera no se arrepiente de haber acudido a la asamblea y defiende que los cambios «van a fortalecer todo el Sistema Riojano de Salud»

Roberto G. Lastra Logroño Viernes, 21 de marzo 2025, 14:25 | Actualizado 15:03h. Comenta Compartir

La consejera de Salud, María Martín, ha reiterado este jueves el compromiso del Ejecutivo regional de «fortalecer el Hospital de Calahorra y todo el Sistema ... Riojano de Salud». En una comparecencia para informar sobre la nueva RTP (Relación de Puestos de Trabajo) del Sería, Martín, además de confirmar que no se arrepiente «para nada» de haber acudido el jueves a la asamblea de la Plataforma 'SOS Hospital de Calahorra', que tuvo que abandonar por los abucheos de los presentes, ha confesado «cierta tristeza porque nuestro propósito no era que trasladar que se ha estado trabajando con los profesionales y poder explicar todos los pasos que se han dado y los que se van a seguir dando para »fortalecer todo el sistema sanitario público riojano, que no se está desmantelando, sino fortaleciéndolo«.

«Nuestra intención es hablar con todo el mundo, comunicar a todo el mundo y estamos a disposición de todo el mundo para contarlo», ha incidido, para, tras aclarar que acudió a Calahorra a petición de un grupo de alcaldes de La Rioja Baja, avanzar que la próxima semana se celebrará una reunión, todavía a falta de concretar fecha, con representantes de la Plataforma 'SOS Hospital de Calahorra'. «Informar mejor que manipular «Yo ayer oí muchos errores, que no me dejaron y no pude explicar» ha incidido para abogar por «trabajar juntos, de la mano, y por su supuesto sin enfrentar hospitales y profesionales». Frente a las acusaciones de desmantelamiento y recortes de personal, la consejera ha insistido en que «hay cierta confusión, porque ellos hablan de desaparición de puestos, pero no lo es, sino una integración en el Seris, que tiene una organización en la que en vez de llamarse coordinaciones, se llaman jefaturas de servicio, jefaturas de sección y supervisión. Queríamos haberles dicho que no solo no se están quitando puestos o desmantelando, como ellos dicen, sino todo lo contrario, ya que en este momento, de cinco coordinaciones anteriores, se va a pasar a nueve jefaturas de sección, y se han aumento el número de jefaturas de servicio». En este sentido, consultada por algunos epígrafes del Hospital de Calahorra en los que figura tras la denominación del puesto la coletilla 'a extinguir', lo que a juicio de la oposición demuestra el objetivo futuro de desmantelamiento, María Martín ha incidido en que «los puestos que no entran dentro de las categorías contempladas en el sistema público son a extinguir, si no encajan en el sistema y en la estructura de un sistema sanitario público son a extinguir, pero eso solo quiere decir que se reconvierten en puestos que sí existen en los sistemas sanitarios públicos». También ha negado el recorte en los puestos de Enfermería del Hospital de Calahorra, un centro en el que ha explicado, «se ha trasladado a profesionales de la primera planta a otras consultas porque, desde 2010, ha descendido el 33% el número de intervenciones quirúrgicas con ingreso debido a los avances en las técnicas y la mejora de la tecnología». Noticia relacionada La consejera de Salud abandona la asamblea de SOS Hospital de Calahorra entre abucheos Además de recordar que «esta es una ley de febrero de 2022 que no aprobó este gobierno» y, «sin entrar en polémicas personales», defender que «es mucho mejor informar que manipular», la titular de Salud ha aseverado que «todos estos pasos que se están dando son cambios importantes, porque hay que darse cuenta que se ha pasado de una fundación de derecho privado a una fundación de derecho público, y de la fundación de derecho público a la integración total en el Servicio Riojano de Salud, que es un cambio muy fuerte», ha señalado para destacar que «desde el inicio con la estatutarización se ha producido la integración voluntaria de más de 300 profesionales del Hospital de Calahorra». A preguntas de los periodistas ha vuelto a defender con contundencia que «yo les aseguro que son todo ventajas y es cierto que en determinados casos hay algunos trabajadores que, cuando es fundación de derecho privado, se goza de cierta autonomía y se goza de cierta forma de trabajar y un sistema público no puede permitir. Todo eso, en determinados casos, lleva a roces, pero yo, para tranquilidad de todos los profesionales, esto se ha acordado con sus representantes, con el comité de empresa del Seris«, ha remachado. «Se está fortaleciendo todo el sistema riojano de salud y se está haciendo gracias a la integración en el Seris de un hospital de referencia en la Rioja Baja, como es el Hospital de Calahorra, lo que va a hacer que seamos más fuertes todos», ha incidido, para citar, entre otros ejemplos, los viejos problemas detectados en el centro hospitalario riojabajeño, como en Urgencias, en Ginecología o en Cardiología, «ya solucionados». «El trabajo de coordinación, que sean los mismos protocolos de asistencia, que sean las mismas guías en la asistencia, que se compartan tanto por un lado como por otro, desde el Hospital San Pedro y desde el Hospital de Calahorra, el conocimiento de todos los profesionales de todo el ámbito sanitario público es beneficioso siempre. Cuando se suman esfuerzos, se suma conocimiento, se suma experiencia, siempre se gana», ha concluido María Martín. Ampliar Corpus Gómez, María Martín, Luis Ángel González y Begoña Ganuza, en su comparecencia de este jueves. G..R. Una nueva estructura para el refuerzo de Primaria, Salud Mental, Enfermería y formación La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha comparecido este jueves para informar de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Servicio Riojano de Salud (Seris), que, ha recordado, fue aprobada por el Consejo de Gobierno tras ser acordada en la Mesa Sectorial con los representantes de los trabajadores y el posterior visto bueno del Consejo de Administración del Seris. Se trata, ha añadido, de la primera reforma integral de la estructura laboral de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de La Rioja que se acomete desde el año 2013. La titular de Salud, acompañada en la comparecencia por los gerentes del Seris, Luis Ángel González; de Asistencia Hospitalaria, Corpus Gómez; y de Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha defendido que «este nuevo documento responde a las áreas que hemos marcado como prioritarias en esta legislatura, cumple con el esfuerzo que están realizando los profesionales de Atención Primaria y corrige una diferencia histórica respecto al ámbito hospitalario». Además, la nueva RPT «adapta la estructura de Salud Mental para el desarrollo de la ambiciosa estrategia que hemos puesto en marcha y el objetivo de personalizar la atención a un tipo de paciente muy heterogéneo», a la vez que «potencia la formación y la actividad investigadora, buscando atraer y retener talento». Respecto a Enfermería, María Martín ha indicado se «reconoce, con un nuevo sistema retributivo, las distintas especialidades y los puestos de responsabilidad, cubriendo además una antigua reivindicación de las matronas». La consejera de Salud y Políticas Sociales ha destacado que esta nueva RPT «supone un incremento de 800.000 euros destinados a reconocer e incentivar a los profesionales del Servicio Riojano de Salud», además de que también «se unifica la estructura del Hospital de Calahorra, Centro de Especialidades de Haro y Hospital San Pedro, coordinando su funcionamiento en beneficio tanto de los profesionales como de los usuarios». En cuanto a Atención Primaria, su gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha subrayado que este área «es la base que sustenta el conjunto del sistema asistencial sanitario de La Rioja y la actividad que desarrollan los especialistas es puesta en valor en esta nueva RPT, que cubre una demanda histórica como es la equiparación de los directores de zona básica de Salud y el puesto de coordinador médico de equipos (061) al de jefes de servicio del ámbito hospitalario». Por su parte, Corpus Gómez ha explicado que «la coordinación de los centros hospitalarios del Seris y los cambios que la integración en la red del Hospital de Calahorra implica para los profesionales permitirá que se coordinen, entre otros, protocolos sanitarios, sesiones clínicas, práctica clínica con rotación de facultativos o estándares de calidad en todas las dependencias hospitalarias de Calahorra, San Pedro y Centro de Especialidades de Haro». La gerente ha detallado que la unión funcional de los servicios clínicos entre Hospital San Pedro y Hospital de Calahorra se concreta en «la creación de ocho jefaturas de servicio sanitarias en distintas especialidades y nueve jefaturas de sección sanitarias que trabajarán en total coordinación con los jefes de servicio correspondientes y serán cubiertas por profesionales del Servicio Riojano de Salud». Finalmente, el gerente del Seris, Luis Ángel González, se ha detenido en tres ejes claves. El primero «el fortalecimiento del departamento de salud mental con la creación de cuatro jefaturas de servicios (Larga Estancia, Infanto-Juvenil, Hospitalaria y Comunitaria) con el fin de promover la autonomía en las decisiones y la atención personalizada según el tipo de paciente; y además se crea un puesto de responsable de programa para enfermera especialista en Salud Mental, atendiendo también a otro de los objetivos del Seris como es el refuerzo y especialización de la Enfermería».. Como segundo eje ha situado el nuevo sistema retributivo de los puestos de trabajo correspondientes a la Enfermería especialista del Servicio Riojano de Salud, que «básicamente consiste en la supresión de factores retributivos ligados a la población junto con un incremento de la productividad fija». González también ha recordado que «desde hace tiempo el colectivo venía solicitando el reconocimiento de la especialidad de Matrona y la mejora con él de su complemento salarial, a fin de incentivar la incorporación de este tipo de profesionales al sistema sanitario riojano. Con este nuevo sistema retributivo se cubre esta petición y se da cumplimiento a un acuerdo del Parlamento de La Rioja adoptado en el mismo sentido». Por último, el gerente del Seris ha reconocido que la reforma de la estructura organizativa de la formación sanitaria especializada «obedece al deseo de atraer y retener talento y también al refuerzo de las áreas consideradas prioritarias» y en este sentido ha destacado el impulso formativo, traducido en la creación de jefaturas de Estudios de Formación Sanitaria Especializada en el Hospital San Pedro, Unidad de Salud Mental y Unidad de Atención Familiar y Comunitaria; así como un puesto de jefe de Proyectos de Investigación del personal residente, para tutelar la actividad investigadora de los residentes, servirles de apoyo y favorecer la calidad e innovación de la asistencia sanitaria.

