Manzanos lamenta que la CHE paralice actuaciones de regadíos en Navarrete y Alesanco La consejera de Agricultura asegura que la inversión de cinco millones de euros se retomará cuando el órgano dé la autorización

Efe/e. P. logroño. Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:25 Comenta Compartir

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, lamentó este miércoles que la Confederación Hidrológica del Ebro (CHE) haya paralizado, de momento, las autorizaciones de modernización de los regadíos de Valbornedo, en Navarrete, y en el Nájerilla, en Alesanco. Han sido cinco millones de euros de fondos que había previsto este año para ampliaciones y modernización de estos regadíos, que no han podido realizarse porque la CHE no los ha autorizado, explicó en su comparecencia parlamentaria para explicar el presupuesto de su departamento para 2026.

Manzanos recalcó que la Consejería «no aparca ambos proyectos», uno el que afecta al regadío de Valborredo, y el segundo al tramo dos del Canal del Najerilla y que apoya a sus comunidades de regantes para cuando esta cuestión se solucione.

Entre otras cifras, destacó los 3,7 millones para la modernización de regadíos y el trabajo con las comunidades de regantes a este respecto, lo que fue criticado por la oposición, que se refirió a los 7,7 millones de euros presupuestados al respecto en 2025.

Manzanos también resaltó los 5 millones de euros presupuestados para ayudar al sector en el seguro agrario, que supone un aumento del 18% en lo que va de legislatura.

Entre las inversiones, citó la culminación el próximo año de la Estación Enológica de Haro, con 705.000 euros; o las obras del nuevo Laboratorio Regional, con 5,3 millones. Ante la petición de los grupos de la oposición del impulso al relevo generacional, Manzanos dijo que el próximo año hay un incremento de hasta 8,2 millones de euros a este respecto.

En el ámbito del vino, indicó que no se cansará en ayudar al sector con medidas, como puede ser la destilación, para superar la crisis por la caída del consumo de vino.

Sobre el presupuesto global para su departamento,señaló que contará en 2026 con 155,74 millones de euros, de los que más de la mitad del importe, un 52% (81 millones de euros) se dedica a las ayudas dirigidas a agricultores, ganaderos, ayuntamientos, mancomunidades, empresas y asociaciones. Otro 19,51% (30 millones) cubrirá el gasto de personal, mientras que se reserva el 15,1% para realizar inversiones por valor de más de 23,5 millones que se ejecutarán el próximo año.

Los grupos del PSOE, Vox e IU lamentaron que estos presupuestos no dan respuesta al sector primario mientras el PP dijo que van «a lo esencial».