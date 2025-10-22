LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Manzanos lamenta que la CHE paralice actuaciones de regadíos en Navarrete y Alesanco

La consejera de Agricultura asegura que la inversión de cinco millones de euros se retomará cuando el órgano dé la autorización

Efe/e. P.

logroño.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:25

Comenta

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, lamentó este miércoles que la Confederación Hidrológica del Ebro (CHE) haya paralizado, de momento, las autorizaciones de modernización de los regadíos de Valbornedo, en Navarrete, y en el Nájerilla, en Alesanco. Han sido cinco millones de euros de fondos que había previsto este año para ampliaciones y modernización de estos regadíos, que no han podido realizarse porque la CHE no los ha autorizado, explicó en su comparecencia parlamentaria para explicar el presupuesto de su departamento para 2026.

Manzanos recalcó que la Consejería «no aparca ambos proyectos», uno el que afecta al regadío de Valborredo, y el segundo al tramo dos del Canal del Najerilla y que apoya a sus comunidades de regantes para cuando esta cuestión se solucione.

Entre otras cifras, destacó los 3,7 millones para la modernización de regadíos y el trabajo con las comunidades de regantes a este respecto, lo que fue criticado por la oposición, que se refirió a los 7,7 millones de euros presupuestados al respecto en 2025.

Manzanos también resaltó los 5 millones de euros presupuestados para ayudar al sector en el seguro agrario, que supone un aumento del 18% en lo que va de legislatura.

Entre las inversiones, citó la culminación el próximo año de la Estación Enológica de Haro, con 705.000 euros; o las obras del nuevo Laboratorio Regional, con 5,3 millones. Ante la petición de los grupos de la oposición del impulso al relevo generacional, Manzanos dijo que el próximo año hay un incremento de hasta 8,2 millones de euros a este respecto.

En el ámbito del vino, indicó que no se cansará en ayudar al sector con medidas, como puede ser la destilación, para superar la crisis por la caída del consumo de vino.

Sobre el presupuesto global para su departamento,señaló que contará en 2026 con 155,74 millones de euros, de los que más de la mitad del importe, un 52% (81 millones de euros) se dedica a las ayudas dirigidas a agricultores, ganaderos, ayuntamientos, mancomunidades, empresas y asociaciones. Otro 19,51% (30 millones) cubrirá el gasto de personal, mientras que se reserva el 15,1% para realizar inversiones por valor de más de 23,5 millones que se ejecutarán el próximo año.

Los grupos del PSOE, Vox e IU lamentaron que estos presupuestos no dan respuesta al sector primario mientras el PP dijo que van «a lo esencial».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  4. 4 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  5. 5 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  6. 6 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  7. 7 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  8. 8 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  9. 9 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  10. 10

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Manzanos lamenta que la CHE paralice actuaciones de regadíos en Navarrete y Alesanco

Manzanos lamenta que la CHE paralice actuaciones de regadíos en Navarrete y Alesanco