LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manoli Muro, presidenta de Cermi-Rioja Sonia Tercero

Manoli Muro

Presidenta Cermi-Rioja

«Hay mujeres con discapacidad a las que durante años las llamaron inútiles»

«Lo importante es que, a día de hoy, a estas víctimas les hemos dado su lugar. La persona tiene que estar en el centro, en esta premisa se sustenta el avance», apunta

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:29

Comenta

Cuatro de cada diez mujeres con discapacidad sufren violencia machista. La cifra, tan alarmante como cierta, la difundía hace apenas unos días la Fundación ... Once durante la presentación de un estudio con el que pretenden dar visibilidad a una realidad oculta pero que poco está saliendo a la luz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  3. 3

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  4. 4 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  5. 5

    Con aroma a fútbol histórico
  6. 6

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  7. 7

    Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor
  8. 8

    Un programa de Médicos del Mundo logra la inserción laboral de 64 mujeres prostituidas en La Rioja
  9. 9

    «Hay fondos federativos destinados a usos particulares que deben volver al fútbol riojano»
  10. 10

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Hay mujeres con discapacidad a las que durante años las llamaron inútiles»

«Hay mujeres con discapacidad a las que durante años las llamaron inútiles»