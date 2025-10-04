Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
La capital riojana se suma a otras muchas ciudades españolas con una multitudinaria manifestación que ha partido desde El Espolón
Logroño
Sábado, 4 de octubre 2025, 19:32
Logroño ha vuelto a elevar la voz para pedir la paz en Gaza, para mostrar su apoyo al pueblo palestino y su repulsa al gobierno ... de Israel. Para ello, la capital riojana se ha sumado a las numerosas manifestaciones que se han celebrado este sábado en España con una marcha multitudinaria por el centro de la ciudad que ha congregado a miles de ciudadanos.
La marcha ha arrancado en El Espolón y ha continuado por Bretón de los Herreros. En ella se han mostrado pancartas con lemas como 'Europa, vergüenza', 'Paremos el genocidio en Palestiona' o 'Fin al comercio de armas y las relaciones con Israel'. También los manifestantes han lucido múltiples banderas palestinas y han entonado cánticos como 'Dónde están las sanciones a Israel' o 'Free Palestine'.
En actualización
La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión