Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»

Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»

La capital riojana se suma a otras muchas ciudades españolas con una multitudinaria manifestación que ha partido desde El Espolón

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:32

Logroño ha vuelto a elevar la voz para pedir la paz en Gaza, para mostrar su apoyo al pueblo palestino y su repulsa al gobierno ... de Israel. Para ello, la capital riojana se ha sumado a las numerosas manifestaciones que se han celebrado este sábado en España con una marcha multitudinaria por el centro de la ciudad que ha congregado a miles de ciudadanos.

