Concentración en Logroño contra las agresiones homófobas: «Nos atacan porque no nos escondemos»

Más de un millar de personas se concentró en la tarde de este miércoles en la plaza del Mercado de Logroño para apoyar la movilización que partió de la asociación Gylda para «plantar cara a los discursos de odio y la violencia lgtbifóbica», tras las agresiones producidas el pasado fin de semana a tres personas del colectivo.

Los asistentes se fueron colocando en torno a las banderas puestas en el suelo de la plaza y, desde la cabecera de las mismas, se leyó un manifiesto en el que se hacía hincapié en que «ante la violencia, ni un paso atrás».

Más de 60 entidades también se sumaron a lo largo del día al comunicado que leyeron varios activistas. Firmaron todos los partidos menos Vox, sindicatos, colegios profesionales, entidades varias... Representantes de muchas de ellas estuvieron después allí, entre los portalillos y Portales. «Ese apoyo nos emociona y nos da fuerza», dijeron quienes ejercieron de portavoces.

Y «nos confirma que los valores de igualdad, convivencia y libertad siguen muy vivos en la sociedad riojana», señalaron, para añadir que, además, ese respaldo «nos impulsa para seguir haciendo activismo durante todo el año con cultura, con educación y con orgullo».

Para el colectivo, las agresiones sufridas y denunciadas por tres personas, dos de ellas mujeres trans, estos últimos días «no son hechos aislados, no es casualidad. Nos agreden porque existimos, porque no nos escondemos, porque seguimos vivas, visibles y juntas». «Los discursos de odio también son violencia, cada vez que no reaccionamos, que miramos para otro lado, estamos permitiendo que esto pase», apuntaron. Y agregaron que «nos duele, nos enfada, nos atraviesa, pero también nos une, nos levanta y nos empuja. Las personas agredidas no estáis solas. Esta concentración es por vosotras» .

«No vamos a desaparecer. No vamos a retroceder. Exigimos respuestas. Investigación, Justicia, Recursos, Reparación. Y también memoria. Contra el miedo, orgullo, contra el odio, comunidad. Contra la violencia, ni un paso atrás», remataron.

Tras la concentración, la activista Enka Rico consideraba el resultado de la misma «precioso» porque «veo que la gente se preocupa, viene, aparece, lo mismo que en el Orgullo, que daba mucho gusto ver esas caras sonrientes de apoyo y solidaridad». Además, destacaba la visibilidad que aporta a lo que ha pasado para que no quede en el olvido.

Enka Rico recordaba que de las tres agresiones, dos fueron a mujeres trans, una de las cuales aún sigue hospitalizada. A su juicio, estos ataques son «incoherentes con lo que deberían ser estos tiempos», pero también «reflejo de unas ideas que se están publicitando desde algunos sectores que van contra los derechos humanos y están validando este tipo de comportamientos.

Para ella, estos casos deberían poder erradicarse con educación y sensibilización, pero también con acciones prácticas por parte de todas las entidades involucradas, desde el Gobierno, a las Fuerzas de Seguridad.