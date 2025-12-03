Las luces de Navidad y la apertura de comercios en días festivos, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en la estación de esquí de Valdezcaray y en los viajes del Imserso, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La estación de esquí de Valdezcaray

Hoy la sección se abre con la queja de un vecino de Logroño sobre el dinero que cuesta mantener la estación de esquí en Valdezcaray. Después de las condiciones meteorológicas de estos días, y en relación a su malestar, él se pregunta lo siguiente: «¿Por qué no se está haciendo nieve cuando ha habido nevadas y las temperaturas son propicias para hacerla?». Una cuestión que acompaña diciendo que «en todas las estaciones de España se está haciendo y aquí también podríamos tener un buen comienzo de temporada». Por eso, pide al final de su llamada «que alguien nos explique el motivo o si hay alguna avería para que no estén haciéndolo».

Unas luces navideñas con varias opiniones

En la segunda llamada del día, una logroñesa responde al mensaje de otro lector sobre la fecha en la que van a encender las luces de Navidad: «No me parece tarde, de hecho creo que se van a encender muy pronto. No tiene sentido encenderlas a principios del mes de diciembre cuando Navidad es el día 24». Una reflexión que le hace cuestionarse si «lo que prima es sólo el consumismo, consumismo y consumismo». Asimismo, otra lectora llama para decir que «es vergonzoso que a estas alturas no tengamos las luces de Navidad». Además, agrega que «toda España ya las tiene encendidas y es una pena por los niños y por los demás, porque es algo que hace más bonita la ciudad».

El parque Santa Juliana, sin luz

«Hay un montón de farolas en el centro del parque y están todas apagadas. No lo entiendo», anticipa esta riojana. A lo que añade que «hay niños jugando y gente que pasea con su perro y urge que tengamos iluminación, que además la estamos pagando».

Agradecimiento por buen servicio

En este mensaje, el lector deja un agradecimiento a la odontóloga que le atendió el lunes en la consulta de Odontología Pablo Santolaya. «Doy gracias por la atención y profesionalidad demostrada por la profesional que me hizo la limpieza de boca, además a coste cero, asumiendo su responsabilidad y prestando el servicio al que se habían comprometido», expone.

«Es el segundo año que nos fastidian»

En relación a los domingos previstos de apertura para el 2026, la lectora dice que «el Gobierno de La Rioja con la Federación de Empresarios han vuelto a determinar que es un buen domingo de apertura el 9 de junio». Una fecha con la que, según comenta, «es el segundo año que nos fastidian las fiestas de la comunidad». Por ello, expresa «que vayan ellos a trabajar o algo, porque el año pasado ya hubo quejas, porque coincide con el Día de La Rioja».

Vacaciones del Imserso en Tenerife

Se cierra sección con un malestar ocasionado por el viaje del Imserso a Tenerife: «He estado diez días y nos ofrecieron varias excursiones, pero al final no pudimos ver ni el pueblo», relata. Una experiencia compartida por otra comunicante. «No tuvimos tiempo de ver nada, porque estuvimos nueve horas de viaje. Es una vergüenza», finaliza.

... y La Guindilla La trasera de San Bartolomé, un vertedero

La parte trasera de la iglesia de San Bartolomé, en Logroño, se ha convertido en un pequeño vertedero. Como se aprecia en las imágenes tomadas por un lector hace apenas un par de días, la zona verde de la parte posterior del templo se encuentra «llena de botellas», algunas de ellas de bebidas alcohólicas, así como otros restos, lo que demuestra el poco civismo de algunos.

