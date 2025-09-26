LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un cartel anunciando la venta de un piso en Logroño. Justo Rodríguez

Logroño liquidó la plusvalía municipal en 70 casos de ventas a pérdida en 2024

En 2021 el Constitucional anuló el impuesto, pero un real decreto facultó a los servicios técnicos para que de oficio revisaran las valoraciones aunque no hubiera ganancias

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:19

En 2024, el Ayuntamiento de Logroño giró el impuesto municipal sobre el incremente del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido comúnmente ... como Impuesto de plusvalía municipal, hasta en 70 ocasiones en las que los inmuebles se habían vendido a pérdidas. En una carta, los propietarios recibían con sorpresa la liquidación de un impuesto que, en teoría, después de que así lo sentenciara el Constitucional, no debían abonar si en su día compraron la vivienda a un precio mayor que al que lo vendieron años después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa
  5. 5

    El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre
  6. 6 Eman Akram reúne más de 8.200 firmas para poder llevar el hiyab en el IES Sagasta
  7. 7 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  8. 8

    Víctor Puri, el ruiseñor de Logroño
  9. 9 El mercado inmobiliario riojano se recalienta: un 45% más de hipotecas
  10. 10 Denuncian que Logroño envía a agentes de Violencia de Género a regular el tráfico en San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Logroño liquidó la plusvalía municipal en 70 casos de ventas a pérdida en 2024

Logroño liquidó la plusvalía municipal en 70 casos de ventas a pérdida en 2024