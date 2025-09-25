LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Claustro del monasterio de Yuso. Justo Rodríguez

Licitado por 2,17 millones el diseño y adecuación del futuro espacio expositivo de Yuso

El contrato incluye el diseño museográfico, la ejecución de obras y la dotación técnica para la gran exposición prevista sobre el español en 2026

La Rioja

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:33

El Gobierno de La Rioja ha licitado por 2,17 millones de euros el diseño y adecuación del futuro espacio expositivo del Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla, donde en 2026 se celebrará una gran exposición sobre el origen y la proyección universal del español. La intervención cuenta con la financiación de fondos de la Unión Europea–Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El contrato abarca de manera integral el diseño museográfico, el desarrollo de contenidos, la producción de elementos expositivos y la ejecución de las obras de adecuación, incluyendo climatización, iluminación, instalación eléctrica, señalética, accesibilidad y sistemas de seguridad, según ha explicado el Ejecutivo en una nota de prensa.

Las empresas tienen de plazo hasta el 6 octubre para presentar una propuesta que combine el respeto al valor histórico del monasterio con soluciones contemporáneas para la conservación de piezas patrimoniales y la experiencia del visitante.

El proyecto, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, persigue un conjunto de objetivos que reforzarán la dimensión cultural y educativa de San Millán de la Cogolla.

El contrato incorpora también la voluntad de involucrar a las comunidades del valle, vincular el patrimonio de San Millán con el origen del español y garantizar que el discurso científico llegue a públicos diversos, aplicando criterios de accesibilidad, sostenibilidad y uso de las tecnologías más innovadoras, como proyecciones inmersivas, realidad virtual y recursos interactivos.

La intervención permitirá habilitar estancias actualmente no visitables como la sala de códices y cantorales, la Sala Preciosa, el coro alto, la conocida Capilla de convalecientes, el Salón de los Reyes, el Claustro alto o algunas celdas del monasterio, entre otros.

Además, en el contrato se prevé la dotación de recursos audiovisuales y de realidad aumentada para enriquecer el relato de la exposición, que pondrá el acento en la historia, la expansión y los retos de futuro del español, desde las Glosas Emilianenses y la obra de Gonzalo de Berceo hasta su papel actual como lengua global o los retos y oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial.

