LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lesiones, hurtos y agresiones sexuales, entre los delitos más comunes

La Memoria de la Fiscalía recoge la apertura en La Rioja de diez expedientes por acoso escolar en el año 2024

Pío García

Pío García

Logroño

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:15

En la Memoria, se puede observar también la índole de los delitos atribuidos a menores en el año 2024. No se habla aquí de ... condenas, sino de procedimientos judiciales iniciados con un acusado entre los 14 y los 18 años. Hay diez casos de acoso escolar, aunque los delitos más comunes son los de lesiones (45, sin especificar la gravedad) y los de violencia doméstica (24 casos), por lo común filioparental. Del mismo modo, resulta relevante el número de agresiones sexuales investigadas (22) y la posible comisión de cuatro delitos de violencia de género con un menor como presunto culpable. Aunque hay cuatro casos que reciben la calificación de «abuso sexual», categoría eliminada desde la aprobación de la llamada 'Ley del solo sí es sí', la Fiscalía, aunque carece de datos concretos, explica que seguramente son casos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de aquella ley orgánica. Los fiscales reparan en el aumento de estos delitos y advierten contra el uso de internet a edades tempranas: «Un peligro muy importante es que internet se convierta en docente y consultorio sobre sexualidad para la infancia y la juventud».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  3. 3 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  4. 4

    El nuevo curso despega en La Rioja
  5. 5

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  6. 6

    Viajar en familia con bicicleta solar
  7. 7 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  8. 8

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  9. 9

    Malestar con la programación de partidos
  10. 10

    Ayuntamiento de Logroño y Parque de Servicios llegan a un acuerdo de horas extra tras casi dos años de conflicto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lesiones, hurtos y agresiones sexuales, entre los delitos más comunes

Lesiones, hurtos y agresiones sexuales, entre los delitos más comunes