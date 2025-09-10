Lesiones, hurtos y agresiones sexuales, entre los delitos más comunes La Memoria de la Fiscalía recoge la apertura en La Rioja de diez expedientes por acoso escolar en el año 2024

Pío García Logroño Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:15

En la Memoria, se puede observar también la índole de los delitos atribuidos a menores en el año 2024. No se habla aquí de ... condenas, sino de procedimientos judiciales iniciados con un acusado entre los 14 y los 18 años. Hay diez casos de acoso escolar, aunque los delitos más comunes son los de lesiones (45, sin especificar la gravedad) y los de violencia doméstica (24 casos), por lo común filioparental. Del mismo modo, resulta relevante el número de agresiones sexuales investigadas (22) y la posible comisión de cuatro delitos de violencia de género con un menor como presunto culpable. Aunque hay cuatro casos que reciben la calificación de «abuso sexual», categoría eliminada desde la aprobación de la llamada 'Ley del solo sí es sí', la Fiscalía, aunque carece de datos concretos, explica que seguramente son casos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de aquella ley orgánica. Los fiscales reparan en el aumento de estos delitos y advierten contra el uso de internet a edades tempranas: «Un peligro muy importante es que internet se convierta en docente y consultorio sobre sexualidad para la infancia y la juventud».

La Memoria se detiene a examinar los datos de la violencia contra los padres o entre hermanos. «Es necesario habilitar recursos específicos de reeducación e intervención, y valorar la conveniencia de que las medidas de alejamiento permitan el acercamiento con fines terapéuticos», indica el Ministerio Público. Los fiscales abogan de manera especial por «la posibilidad de cumplimiento de medidas de convivencia con grupo educativo que en los últimos años se ha constituido como la medida más eficaz para paliar las consecuencias de este delito, enmarcando la medida de tratamiento concreto para los diversos problemas del menor y encuentros con los padres y/o hermanos»; sin embargo, la propia Fiscalía denuncia que en La Rioja «no se cumplen medidas de este tipo por falta de recursos y que tampoco existe en la provincia un recurso terapéutico».

