Juan Cuatrecasas: «La investigación fue torticera y tramposa»

Juan Cuatrecasas, padre de la víctima del profesor de Gaztelueta, sostiene que el reconocimiento del Vaticano evidencia que «hubo una investigación torticera y tramposa». Además discrepa de la consideración de José María Martínez Sanz como laico. «Es numerario de Opus, cumple con los votos monásticos y era profesor de religión autorizado por la Iglesia. Es religioso. La mayor condena en casos de abusos en EEUU fue el de un profesor de religión que no era cura», dice.

Por eso, insiste, en que no les vale «con una nota de prensa absurda. No nos preocupa la reparación económica. Queremos una reparación íntegra y que se reponga el buen nombre de mi hijo. Oficialmente, la Iglesia sigue manteniendo que hay que reponer el del condenado. No hemos iniciado una cruzada para quemar la Iglesia, queremos limpiarla de tanta inmundicia ya que no puede tener futuro mientras esté esta gente ahí».

Cuatrecasas sostiene que, pese a lo vivido, no se ha replanteado su fe. «He defendido al Papa y salvo a un obispo. Hay gente maravillosa pero cuando la jerarquía española y ese sector lo quieren tapar soy contundente: tienen que desaparecer».