LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Músicos y Vendimiadores de las fiestas de San Mateo de diferentes años. Agrupación Musical Rioja

La 'Jota de Logroño' sonó y se bailó ante la Virgen del Pilar en Zaragoza

La Agrupación Musical Rioja participó en el desfile y la ofrenda floral del domingo con los vendimiadores de San Mateo de 2025, 2024 y representantes de los años 2023, 2022, 2021, 2019, 2014 y 2012

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:41

Comenta

Entre otras representaciones de la cultura y el folclore riojano, el domingo participó en el desfile y ofrenda floral a la Virgen el Pilar en ... Zaragoza la Agrupación Musical Rioja. En esta ocasión acudió con treinta músicos y los vendimiadores de las fiestas de San Mateo de Logroño de 2025, Judith Duro y David Schubert; los vendimiadores de 2024, Marta Gil y Marcos Ascacíbar; así como representantes de otros años como Félix Ángel Jalón (2023), Óscar Poo (2022), Abel Alonso (2021), Cristian Ortega (2019), Eva Rodríguez (2014) y José Ramón Llorente (2012).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2

    El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa
  3. 3 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  4. 4

    Cantina con carné albiceleste
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana este lunes
  6. 6 Agotados los bonos descuento para utilizar en las librerías riojanas
  7. 7

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  8. 8

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 El Cortijo se prepara para la Marcha del vino y el chorizo asado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La 'Jota de Logroño' sonó y se bailó ante la Virgen del Pilar en Zaragoza

La &#039;Jota de Logroño&#039; sonó y se bailó ante la Virgen del Pilar en Zaragoza