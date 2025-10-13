La 'Jota de Logroño' sonó y se bailó ante la Virgen del Pilar en Zaragoza

Entre otras representaciones de la cultura y el folclore riojano, el domingo participó en el desfile y ofrenda floral a la Virgen el Pilar en ... Zaragoza la Agrupación Musical Rioja. En esta ocasión acudió con treinta músicos y los vendimiadores de las fiestas de San Mateo de Logroño de 2025, Judith Duro y David Schubert; los vendimiadores de 2024, Marta Gil y Marcos Ascacíbar; así como representantes de otros años como Félix Ángel Jalón (2023), Óscar Poo (2022), Abel Alonso (2021), Cristian Ortega (2019), Eva Rodríguez (2014) y José Ramón Llorente (2012).

Durante el recorrido con salida de la Plaza de Aragón, por Paseo de la Independencia y calle Alfonso I, la Agrupación Musical Rioja interpretó obras populares e infantiles y también la 'Serranilla Graciosa', marcha propia dedicada a la Nuestra Señora María de Valvanera que se estrenó el 28 de septiembre en la ofrenda a Valvanera celebrada en su parroquia de Logroño, aprovechando el sesenta aniversario de su proclamación como patrona de La Rioja. En su actuación en el desfile de Zaragoza no faltó el 'Himno de Logroño' y, en la Plaza del Pilar, sonó la 'Jota de Logroño' mientras los vendimiadores y algunos músicos de este colectivo la bailaban.

Según informó el Ayuntamiento de Zaragoza, la ofrenda del domingo fue la más larga de la historia y duró casi 18 horas, desde las 06.30 del día 12 hasta las 00.19 de hoy lunes 13 (por primera vez pasó al día siguiente), con la participación de 440.000 personas entre los oferentes provisionales y el público en general que acudió a visitar la Plaza del Pilar para llevar decenas de miles de ramos de flores.