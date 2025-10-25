Jornada de medicina de emergencias
Sábado, 25 de octubre 2025, 09:29
LA RIOJA. La Sociedad Española de Medicina de Emergencias (Semes) en La Rioja organizó ayer una nueva edición, la duodécima, de su Jornada de Medicina ... de Urgencias. En la misma, dedicada a cómo actuar ante incidentes con múltiples víctimas, se organizaron talleres y comunicaciones, así como una mesa redonda moderada por el doctor Álvaro Arribas, con la participación de Rafael Castro (del Samu de Asturias) sobre la atención inicial y el triaje y con José Zuazo, médico de Urgencias, sobre cómo actuar de forma coordinada.
