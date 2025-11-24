Jornada de ADER, Secot y Ecoembes

La Rioja Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:28 Comenta Compartir

La Fombera acoge este martes una jornada sobre economía circular organizada por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Ecoembes y la organización Secot.

La cita se dividirá en tres mesas redondas que analizarán distintos aspectos de la economía circular con la presencia de diversos protagonistas de la empresa riojana. La cita se desarrollará de 10.00 a 12.30 horas.

