Jornada de ADER, Secot y Ecoembes
La cita, sobre economía circular, se desarrollará desde las 10.00 horas y constará de tres mesas redondas
La Rioja
Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:28
La Fombera acoge este martes una jornada sobre economía circular organizada por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Ecoembes y la organización Secot.
La cita se dividirá en tres mesas redondas que analizarán distintos aspectos de la economía circular con la presencia de diversos protagonistas de la empresa riojana. La cita se desarrollará de 10.00 a 12.30 horas.