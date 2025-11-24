LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ADER
La Fombera

Jornada de ADER, Secot y Ecoembes

La cita, sobre economía circular, se desarrollará desde las 10.00 horas y constará de tres mesas redondas

La Rioja

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

La Fombera acoge este martes una jornada sobre economía circular organizada por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Ecoembes y la organización Secot.

La cita se dividirá en tres mesas redondas que analizarán distintos aspectos de la economía circular con la presencia de diversos protagonistas de la empresa riojana. La cita se desarrollará de 10.00 a 12.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  3. 3

    Diez años de huevos camperos
  4. 4

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  5. 5

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  6. 6 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  7. 7

    Con aroma a fútbol histórico
  8. 8 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  9. 9 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  10. 10 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Jornada de ADER, Secot y Ecoembes

Jornada de ADER, Secot y Ecoembes