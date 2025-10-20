LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Félix García, jefe de sección en Ginecología y Obstetricia. G. DE LA RIOJA
Félix García Fernández | Jefe de sección en Ginecología y Obstetricia del Seris

«Con la mujer más empoderada, la menopausia está más normalizada»

El ginecólogo cita el tratamiento hormonal y un estilo de vida saludable como las principales herramientas contra los síntomas del cese de la menstruación

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:21

Comenta

Como otras tantas cuestiones puramente femeninas, la menopausia ha sido durante demasiado tiempo un tabú que poco a poco está descubriendo su normalidad y que ... aprovecha jornadas como el Día Mundial de la Menopausia, que se celebró el sábado, para concienciar, educar y reivindicar una atención médica adecuada. Félix García, jefe de sección en Obstetricia y Ginecología en el Servicio Riojano de Salud, recuerda que un estilo de vida saludable y el tratamiento hormonal sustitutivo son las dos principales herramientas para combatir los efectos del cese de la menstruación.

