«Con la mujer más empoderada, la menopausia está más normalizada»

Como otras tantas cuestiones puramente femeninas, la menopausia ha sido durante demasiado tiempo un tabú que poco a poco está descubriendo su normalidad y que ... aprovecha jornadas como el Día Mundial de la Menopausia, que se celebró el sábado, para concienciar, educar y reivindicar una atención médica adecuada. Félix García, jefe de sección en Obstetricia y Ginecología en el Servicio Riojano de Salud, recuerda que un estilo de vida saludable y el tratamiento hormonal sustitutivo son las dos principales herramientas para combatir los efectos del cese de la menstruación.

– Pese a afectar a la mitad de la población, la menopausia parece seguir siendo bastante desconocida.

– Es cierto que existe cierto tabú quizá por considerarse una época de envejecimiento de la mujer, pero la menopausia es otra etapa y, hoy en día, con la mujer más empoderada está mucho más normalizada. Además, muchas mujeres de la generación del 'boom' de natalidad han llegado a ese punto en los últimos años, pero siguen siendo mujeres jóvenes, con mucha vida por delante, y muy activas.

– ¿Cuáles son los primeros síntomas?

– Lo más frecuente es la irregularidad en los periodos hasta que la mujer deja de menstruar. Cuando lleva un año sin regla ya lo denominamos menopausia, antes, ese ínterin es el periodo de perimenopausia o climaterio, un proceso progresivo. La mujer experimenta numerosos cambios y es que durante muchos años de su vida permanece en una situación hormonal consecuencia de la producción de ovarios, y ese cese tiene consecuencias, aunque son variables, no a todas les afecta igual.

– ¿Y qué consecuencias pueden padecer?

– Sequedad vaginal; disminución de la libido, y es que mientras el varón no tiene un cambio brusco, la mujer sufre esa pérdida hormonal; puede haber un incremento de peso y una pérdida de cintura; dificultad de concentración... También son comunes los sofocos. El cerebro da órdenes a los ovarios ordenándoles que funcionen como llevaban años haciéndolo, y entonces aparecen, son pulsos desde el cerebro sin respuesta. Con el tiempo, estos sofocos terminan disminuyendo.

– Algunas mujeres sufren menopausia precoz, ¿qué implica esta situación?

– Se considera normal la menopausia entre los 45 y 55 años, por eso, cuando las reglas cesan antes de los 40 años hablamos de menopausia precoz y conviene prestar una especial atención a esos casos. La mujer cuenta con una reserva ovárica, que para cada una es diferente, y cuando se acaba antes tiene implicaciones por la privación hormonal, especialmente porque contribuye de manera muy importante a que los huesos capten mejor el calcio. Por ello, a las que tienen una menopausia precoz es importante ponerles un tratamiento de sustitución hormonal hasta aproximadamente los 50 años, la edad media de la menopausia, para que no tengan mayor riesgo por esa pérdida ósea.

– ¿De qué manera pueden mitigarse los efectos de la menopausia?

– Es un proceso biológico, una nueva etapa en la vida de la mujer en la que deben orientarse cambios hacia un estilo de vida sano: realizar algo más de ejercicio físico rutinario, pero no solo caminar, debe centrarse en la fuerza para que exista una mayor fijación de calcio en los huesos; una alimentación más saludable, ya que los estrógenos previenen contra patologías cardiovasculares pero cuando el ovario deja de funcionar el riesgo se iguala al de los hombres; no fumar... Es importante no descuidarse.

– ¿Existe algún tratamiento médico indicado para las mujeres que acuden a su servicio?

– Los ginecólogos recomendamos, ya que resulta seguro bajo control médico, el tratamiento hormonal sustitutivo, que genera una producción de hormonas similar a la que hasta el momento producía el ovario. Existen otras alternativas, como estrógenos vegetales, pero no resultan tan efectivas. Hoy en día no tiene sentido que una mujer con síntomas menopáusicos tenga mala calidad de vida y que no le ayudemos.