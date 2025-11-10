Javier Muru, SDG Group, Welltech Electronics y el Consejo Regulador serán galardonados en la Noche de las Telecomunicaciones La cita, que alcanza su decimoctava edición, se celebrará el viernes 14 de noviembre

Javier Muru, SDG Group, Welltech Electronics y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja han sido premiados por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja, que entregará los galardones el próximo 14 de noviembre, en la decimoctava edición de la Noche de las Telecomunicaciones. La cita será en el restaurante Delicatto, a partir de las 20.30 horas.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, junto el presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja (Aiter), Enrique Medrano, ha destacado en la presentación del evento que este sector es el que ofrece «el mayor potencial de futuro para el crecimiento económico y la creación de empleo» en la comunidad autónoma».

La Noche de las Telecomunicaciones es, según Domínguez, «uno de los principales acontecimientos relacionados con el mundo de la digitalización en La Rioja al reunir en un único espacio a todos los operadores, instituciones y empresas». Un sector dinámico, que más crece y que mejores empleos ofrece, y que impulsa la transformación digital y el empleo de la Inteligencia Artificial (IA) para «ayudar en todos los campos y a todos los sectores».

El presidente de la Aiter ha añadido que la IA «permite procesar muchísimos datos, lo que ayuda a mejorar las tomas de decisiones». Medrano, además, ha agradecido la colaboración del Gobierno de La Rioja en la gala y ha explicado que este año la donación (800 euros) fue entregada al Banco de Alimentos el pasado fin de semana coincidiendo con la 'gran recogida'.

Los premiados

Javier Muru Covaleda, Ingeniero del Año 2025: dirige la filial francesa del grupo GTD desde su sede en Toulouse.

SDG Group, Empresa del Año 2025: especializada en IA y analítica de datos, presente en La Rioja desde hace ocho años.

Welltech Electronics, Empresa Junior 2025: diseña soluciones electrónicas avanzadas para los sectores del sueño y el bienestar.

Consejo Regulador DOCa Rioja, Transformación Digital 2025: ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial que tiene como objetivo optimizar la viticultura en la región mediante la monitorización y predicción de 1.600 variables clave en el cultivo de la vid.