Javier Marca, en los pasillos del Palacio de Justicia de La Rioja Sonia Tercero

Javier Marca

Presidente del TSJR

«Muchas mujeres no querían denunciar porque temían romper la familia»

«Había una cifra de criminalidad importante y ¿por qué lo sabíamos? Porque cuando ocurría algo gordo la víctima te decía: 'A mí me hizo esto y esto a lo largo de los años'»

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

La violencia machista es una lacra que se remonta a tiempo inmemorial pero a la que no se ha mirado de frente hasta hace ... relativamente pocos años. En junio de 2005 se pusieron en marcha los juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Con su creación se pretendía dar respuesta al volumen importante de delitos de este tipo que no se denunciaban y que permanecían ocultos a los ojos de la justicia. «Había una cifra de criminalidad muy importante y ¿por qué lo sabíamos? Porque cuando ocurría algo gordo la víctima te decía: 'Si es que a mí me hizo esto y esto y me lo hizo a lo largo de los años'», quien así lo relata es Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) y conocedor de un terreno con el que trabajó durante años en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Gerona.

