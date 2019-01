El invierno pone en alerta a La Rioja Justo Rodriguez Este miércoles, la región está en alerta naranja y el frío, el viento, la lluvia y la nieve serán protagonistas en la sierra riojana JAVIER ALBO Santo Domingo Martes, 22 enero 2019, 20:08

El invierno empieza ahora. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta naranja, de momento hasta la medianoche del miércoles, por nevadas. Podrían acumularse 20 centímetros a 800-1.100 metros de altitud. El Ayuntamiento de Logroño ha activado el Plan de Nevadas, que moviliza a cerca de 200 efectivos y medio centenar de vehículos, y Protección Civil ha dictado diversas recomendaciones: disponer de sal en las zonas comunes, revisar vehículos, evitar viajes en coche... Y, sobre todo, aplicar el sentido común.

Más 200 efectivos y 50 vehículos preparados para las nevadas en Logroño

Como ya avisa José Calvo en su blog 'A mal tiempo buena cara', ha comenzado «una semana que se espera inestable y revuelta con frío, viento, lluvia y nieve (...) llega el crudo invierno».

Sólo hay que ver el vídeo de Moncalvillo que ha colgado en la cuenta de Twitter de Meteosojuela para hacerse a la idea de lo que hay y de lo que se espera:

Y, el lunes, las imágenes de la sierra nevada de Justo Rodríguez también lo atestiguaban.

Galería. Justo Rodriguez

Los peregrinos no se arredran

Ahora bien, el mal tiempo no arredra a muchos peregrinos a lanzarse al Camino. Como Silvia, una barcelonesa que tenía unos días de vacaciones y los está invirtiendo en hacer etapas. «Voy buscando la nieve con ilusión, pero de momento no llega», afirma. El viento sopla con fuerza y empuja a la baja la sensación térmica, que debe rondar los cero grados. Ni frío ni calor, que dicen. Pero es frío, sí, que ella no siente, embutida en varias capas de abrigo. «El que hace el Camino en invierno sabe que es invierno y lo normal es que nieve», dice. Y es cierto.

A kilómetro y medio por detrás vienen Marina y David. Es una suerte para el aterido periodista, porque el Camino no anda sobrado de caminantes, menos aún nacionales. «En Roncesvalles estábamos dieciséis peregrinos y catorce eran coreanos y dos españoles», le había dicho antes Silvia. Los nuevos caminantes son de Valencia. «Nuestros hijos tenían un viaje de una semana y hemos aprovechado para hacer la etapa Logroño-Burgos», cuenta ella. Llueve un poco, en horizontal, y, entre las gotas, algo de aguanieve. «Venimos bien preparados y no nos afecta», dice él, aunque se interesan por las previsiones para los próximos días dado que su destino es Burgos, la ciudad de la que se dice que solo tiene dos estaciones: la de invierno... y la del tren.

Su próxima parada será Santo Domingo de la Calzada, donde el albergue 'cinco conchas' que regenta la cofradía del Santo solo abre en estas fechas la parte antigua del inmueble dado que son muy pocos los peregrinos que recibe y hay que economizar gastos. «Depende de los días, pero entre seis y diez, o algunas jornadas tres...», informa el prior Jesús Martínez, que añade que «la mayoría son coreanos».

En Corea, por supuesto del Sur, hacer el Camino de Santiago se ha convertido en una moda. A una de las 'culpables', la escritora surcoreana Kim Nam Hee, la Liga de Periodistas del Camino de Santiago le entregó en marzo, en la ciudad calceatense, el V Premio Internacional Aymeric Picaud por su difusión del Camino de Santiago en su país.