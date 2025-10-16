LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un trabajador de Avanzare realiza principios activos en las instalaciones del grupo en Navarrete. Justo Rodríguez

Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos

El grupo, líder europeo en investigar y producir materiales avanzados como grafeno, tiene plantas en Navarrete y Calahorra, y ahora suma otra en Logroño

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:21

Comenta

Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo Avanzare da un nuevo salto cualitativo y cuantitativo y gana músculo para afrontar nuevos retos empresariales. ... Su «ambicioso» plan de expansión industrial suma su última operación en Logroño con la reciente compra de una firma histórica, Plásticos Karey, con más de treinta años de dedicación a la producción de compuestos plásticos para todo tipo de sectores. Avanzare se ha hecho con la unidad de negocio de esta compañía ubicada en el polígono Cantabria de la capital, en una inversión superior a los cuatro millones de euros.

