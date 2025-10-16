Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos

Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo Avanzare da un nuevo salto cualitativo y cuantitativo y gana músculo para afrontar nuevos retos empresariales. ... Su «ambicioso» plan de expansión industrial suma su última operación en Logroño con la reciente compra de una firma histórica, Plásticos Karey, con más de treinta años de dedicación a la producción de compuestos plásticos para todo tipo de sectores. Avanzare se ha hecho con la unidad de negocio de esta compañía ubicada en el polígono Cantabria de la capital, en una inversión superior a los cuatro millones de euros.

Sin embargo, su apuesta va más allá en el proyecto de crecer y fortalecer su capacidad productiva. De hecho, cuantifica en diez millones el desembolso total entre las tres fases –la primera ha sido la adquisición de Karey–, que conllevarán además la creación de treinta nuevos puestos de trabajo. Avanzare ya ha incorporado diez profesionales para su nuevo centro productivo de Logroño y prevé alcanzar la quincena de contrataciones antes de finalizar el año. La actividad se centra en la fabricación de concentrados de aditivos para plásticos.

La segunda fase, que arrancará en el último trimestre de 2026, estará orientada a «la producción de masterbach de grafeno y otros materiales conductores en alta concentración», explican portavoces del grupo con sede en Navarrete, donde tiene una planta productiva desde su fundación en 2004 y otra dedicada a la investigación (laboratorios) –otro centro productivo tiene en Calahorra desde 2022 tras la compra de Nasika Products–. El grafeno, compuesto por carbono puro, posee extraordinarias propiedades eléctricas, ópticas, térmicas y una elevada resistencia mecánica. Pilar de la nanotecnología y una revolución entre los materiales avanzados, se ha convertido en el producto estrella de Avanzare, que trabaja para muy diversos sectores como automoción, calzado, construcción, aeronáutica, pinturas, electrodomésticos, equipos industriales o aparatos médicos.

Tres fases, la última en 2027

El grupo espera que esta segunda fase, en la que se crearán «entre seis y ocho empleos», le permita aumentar «de manera significativa la capacidad productiva del grupo y ofrecer mayor cobertura al mercado nacional e internacional, especialmente en sectores estratégicos como la automoción, la construcción o la electrónica, altamente demandantes de soluciones con mejores prestaciones técnicas y sostenibles».

En la tercera fase del proyecto, cuya ejecución está prevista para finales de 2027, se completará la implantación con el establecimiento de una nueva línea de producción y la contratación del personal necesario. Esta expansión «refuerza el compromiso de Avanzare con la innovación, la sostenibilidad y la generación de empleo de calidad en La Rioja».

Cuenta con una plantilla de más de 130 trabajadores y una facturación como grupo por encima de los 30 millones de euros. Exporta a casi medio centenar de países y, en este sentido, su crecimiento también está siendo exponencial e impulsado con la apertura, el año pasado, de sedes comerciales en Estados Unidos, México y China.