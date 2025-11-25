La innovación oncológica riojana, hoy a debate en el Cibir con Diario LA RIOJA La jornada arrancará con dos ponencias: una desde la óptica médica y otra desde el ámbito investigador

R. G. L. Martes, 25 de noviembre 2025, 09:51

La batalla contra el cáncer se tiñe de optimismo frente al terror pasado. Diagnóstico precoz y tratamientos efectivos acercan el sueño de curar o, al menos, cronificar casi dos centenares de patologías englobadas en una palabra que hasta hace poco costaba hasta nombrar. Las nuevas técnicas y los avances en investigación serán abordados hoy, a partir de las 10.00 horas en el Cibir, en el transcurso del Foro de Innovación Oncológica de La Rioja, organizado por Diario LA RIOJA, con el patrocinio de Roche y Guardant y la colaboración del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja.

Tras la bienvenida por parte de Teresa Cobo, directora de Diario LA RIOJA; Marta Urech, Oncology Medical Affairs Lead de Roche; y Juan Carlos Oliva, gerente de Fundación Rioja Salud, la jornada arrancará con dos ponencias: una desde la óptica médica, a cargo del doctor Alfonso Martín Carnicero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital San Pedro; y la segunda, desde el ámbito investigador, con Eduardo Mirpuri, del Cibir.

A continuación, una mesa debate, 'Del laboratorio al paciente: cómo acelerar la innovación oncológica en La Rioja', permitirá escuchar a un ramillete de expertos, ya que además de Martín Carnicero, participarán María de Miguel, directora de la Unidad de Ensayos Clínicos; Mercedes Sáinz, jefa de la Unidad de Mama; Marta Urech, Oncology Medical Affairs Lead de Roche; y Xema Pérez, director médico para España y Portugal de Guardant. Cerrará el acto Luis Ángel González, gerente del Seris.