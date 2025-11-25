LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La innovación oncológica riojana, hoy a debate en el Cibir con Diario LA RIOJA

La jornada arrancará con dos ponencias: una desde la óptica médica y otra desde el ámbito investigador

R. G. L.

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:51

Comenta

La batalla contra el cáncer se tiñe de optimismo frente al terror pasado. Diagnóstico precoz y tratamientos efectivos acercan el sueño de curar o, al menos, cronificar casi dos centenares de patologías englobadas en una palabra que hasta hace poco costaba hasta nombrar. Las nuevas técnicas y los avances en investigación serán abordados hoy, a partir de las 10.00 horas en el Cibir, en el transcurso del Foro de Innovación Oncológica de La Rioja, organizado por Diario LA RIOJA, con el patrocinio de Roche y Guardant y la colaboración del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja.

Tras la bienvenida por parte de Teresa Cobo, directora de Diario LA RIOJA; Marta Urech, Oncology Medical Affairs Lead de Roche; y Juan Carlos Oliva, gerente de Fundación Rioja Salud, la jornada arrancará con dos ponencias: una desde la óptica médica, a cargo del doctor Alfonso Martín Carnicero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital San Pedro; y la segunda, desde el ámbito investigador, con Eduardo Mirpuri, del Cibir.

A continuación, una mesa debate, 'Del laboratorio al paciente: cómo acelerar la innovación oncológica en La Rioja', permitirá escuchar a un ramillete de expertos, ya que además de Martín Carnicero, participarán María de Miguel, directora de la Unidad de Ensayos Clínicos; Mercedes Sáinz, jefa de la Unidad de Mama; Marta Urech, Oncology Medical Affairs Lead de Roche; y Xema Pérez, director médico para España y Portugal de Guardant. Cerrará el acto Luis Ángel González, gerente del Seris.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  3. 3 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  4. 4

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  5. 5 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  6. 6

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8

    Con aroma a fútbol histórico
  9. 9 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  10. 10 Jordi González anuncia que se retira de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La innovación oncológica riojana, hoy a debate en el Cibir con Diario LA RIOJA

La innovación oncológica riojana, hoy a debate en el Cibir con Diario LA RIOJA