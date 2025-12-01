LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las dosis de nirsevimab se administran mediante un pinchazo intramuscular. JUAN MARÍN

Los ingresos por bronquiolitis se desploman desde el uso de la 'vacuna'

La inmunización frente al VRS, que se incorporó al sistema en 2023, ha provocado una caída del 85% en la hospitalización de lactantes

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:13

Comenta

La bronquiolitis era uno de los enemigos más temidos en Pediatría cada otoño e invierno. Más de un centenar de menores de un año ingresaban ... en el Hospital San Pedro cada temporada por el virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de esta enfermedad que provoca la inflamación de vías respiratorias de pequeño tamaño, los bronquiolos. Todo un riesgo para los lactantes y su principal motivo de hospitalización en nuestro país. Sin embargo, la aparición en el sistema sanitario de su 'vacuna' –en realidad, es una inmunización con un anticuerpo monoclonal, el nirsevimab– cambió completamente el panorama en 2023: desde entonces, la incidencia de la bronquiolitis y sus ingresos y atenciones derivadas se han reducido de manera drástica.

