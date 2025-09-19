LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de internamiento de menores Virgen de Valvanera Justo Rodríguez

Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años

En 2024, jóvenes de entre 14 y 17 años perpetraron 211 delitos en la región; los autores, en 32 casos, eran inmigrantes

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:16

En medio del rifirrafe entre comunidades y Gobierno central por la distribución de menores no acompañados por todo el territorio para tratar de descongestionar los ... colapsados sistemas de Canarias, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba ayer un informe esclarecedor sobre una de las cuestiones que más debate ha desatado en los últimos meses y que asociaba delincuencia con menores extranjeros. A juzgar por los datos, la afirmación no se correspondería con la realidad. El porcentaje de infracciones penales, tanto delitos como faltas, cometidas en La Rioja por jóvenes inmigrantes de entre 14 y 17 años se ha reducido casi a la mitad en una década. En 2015, en el 27% de las infracciones detectadas, el autor era extranjero, y el pasado año, esta tasa había disminuido hasta el 15,2%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  2. 2 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  3. 3 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  5. 5

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  6. 6

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  7. 7 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  8. 8 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  9. 9

    «Entrenar me ayuda a combatir los síntomas de cansancio, me fortalece»
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años

Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años