Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años

En medio del rifirrafe entre comunidades y Gobierno central por la distribución de menores no acompañados por todo el territorio para tratar de descongestionar los ... colapsados sistemas de Canarias, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba ayer un informe esclarecedor sobre una de las cuestiones que más debate ha desatado en los últimos meses y que asociaba delincuencia con menores extranjeros. A juzgar por los datos, la afirmación no se correspondería con la realidad. El porcentaje de infracciones penales, tanto delitos como faltas, cometidas en La Rioja por jóvenes inmigrantes de entre 14 y 17 años se ha reducido casi a la mitad en una década. En 2015, en el 27% de las infracciones detectadas, el autor era extranjero, y el pasado año, esta tasa había disminuido hasta el 15,2%.

E 2024, según la estadística, 98 menores fueron responsables de 211 infracciones, de las que 32 fueron cometidas por jóvenes que no tenían la nacionalidad española. Ahora bien, el porcentajes de extranjeros condenados también el año pasado fue del 21,4%, algo superior al registrado en 2023. La diferencia entre la tasa de infracciones cometidas por extranjeros y condenados también foráneos se explicaría por una mayor reincidencia por parte de los menores con nacionalidad española o porque a cada a uno de ellos se le atribuye más de un delito, en concreto, 45 menores tenían en 2024 dos o más infracciones a sus espaldas.

En términos generales, el número de infracciones penales cometidas por menores en los últimos años en La Rioja se mantiene más o menos estable con pequeñas oscilaciones, pero lejos de las cifras de delitos y faltas de los años 2013, cuando incluso se llegaron a superar las 450, que es lo mismo que decir, unas nueve a la semana. A partir de ese año, sólo en 2014 se superó la barrera de los 300 delitos

No obstante, ese volumen de delincuencia juvenil mantiene a La Rioja en el grupo de comunidades que encabezan la tasa de jóvenes infractores por encima de la media del conjunto del país. Según el INE, este territorio registró durante el 2024 un total de 15,6 infracciones por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años. Con una tasa media nacional de 11,6, sólo otras seis regiones obtienen peor registro. Se trata de Canarias (19), Extremadura (18,9), Aragón (18,3), Principado de Asturias (17), Castilla y León (16,9) e Islas Baleares (15,9)

La estadística del INE permite trazar un perfil del menor infractor que sería un joven de 17 años (cometieron 60 de las 211 infracciones), varón (166 infracciones masculinas frente a 45 femeninas), de nacionalidad española (179 nacionales por 32 extranjeros).

El estudio aborda específicamente las agresiones sexuales cometidas por menores. En este apartado, La Rioja ha experimentado un notable repunte de condenados, al pasar de los 4 de 2023, a los 7 del pasado año, pero sobre todo de infracciones (de 4 a 26), aunque en este caso, el incremento se explicaría en buena parte por la sentencia de la manada de Logroño que condenaba a cada uno de los cuatro acusados por la agresión sexual propia y como cooperador necesario de las del resto de procesados.