Una incidencia inhabilita el sistema de receta electrónica riojano durante casi dos horas Salud ha confirmado a las 12.30 horas el restablecimiento del servicio y asegura que «no ha existido riesgo para el paciente ni se han perdido datos»

Roberto G. Lastra Logroño Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:09

El sistema de receta electrónica de La Rioja ha estado interrumpido este jueves durante casi dos horas debido a una incidencia técnica, ya solucionada. Según han confirmado a Diario LA RIOJA fuentes de la Consejería de Salud y Políticas Sociales «esta mañana hemos registrado una incidencia puntual y breve --no ha llegado a las dos horas-- en el sistema de receta electrónica«. Al filo de las 12.30 horas el problema ha podido ser solventado y que el servicio volviese a estar plenamente operativo. Tras destacar que »no ha existido riesgo para la seguridad del paciente, ni pérdida de datos«, las mismas fuentes han señalado que »nuestro equipo técnico ha activado el procedimiento de resolución y está cerrando el análisis para prevenir futuras incidencias«.