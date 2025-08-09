LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Incendio en el vertedero de Nájera y Hormilleja

La Guardia Civil y los bomberos del CEIS trabajan en el lugar de los hechos

La Rioja

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:13

Pasadas las 17.30 horas de esta tarde, en el vertedero de Nájera y Hormilleja se ha producido un incendio. Desde SOS Rioja informan de que la Guardia Civil y los bomberos del CEIS se han trasladado al lugar de los hechos. Por el momento se desconocen las causas y la trascendencia de lo ocurrido.

En mayo de este mismo año, el mismo basurero sufrió otro incendio -esta vez nocturno- del que se desconoce el motivo.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

