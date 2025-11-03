¿Cuántos impuestos se pagan por la compra de una vivienda nueva de 250.000 euros?
Un estudio revela que revela que el 26,43% del coste corresponde a diferentes tributos y gravámenes
Juan Carlos Berdonces y Juanan Salazar
Logroño
Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:41
Un estudio elaborado recientemente por la asociación de empresarios de la construcción y la promoción de La Rioja (CPAR) revela que el 26,43% del ... coste corresponde a diferentes tributos y gravámenes.
El análisis realizado es a partir de una promoción de doce viviendas de 90 metros cuadrados con garaje y trastero en Logroño, con un precio medio de 250.000 euros y un coste de construcción estimado en 200.000.
