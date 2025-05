Los trabajadores de Ocio Sport en La Rioja acumulan hasta cuatro meses sin cobrar

Los trabajadores de Ocio Sport en La Rioja suman ya cuatro y tres meses sin cobrar sus nóminas. Los más afectados son los del complejo ... deportivo Aqualar y el hogar del jubilado de Lardero, a los que la empresa adeuda los sueldos desde enero, mientras que los empleados de los centros municipales La Gota de Leche, La Atalaya y Julio Luis Fernández Sevilla (sede de la Universidad Popular de Logroño) no cobran desde febrero. Esto ha producido numerosas bajas que, primero, afectaron a Aqualar, con el cierre desde marzo de la piscina climatizada, gimnasio y vestuarios; después, en Haro, donde se cancelaron varios cursos, y en La Atalaya, cerrada al público desde antes de Semana Santa; y, recientemente, a La Gota de Leche, que cerró el sábado, en todos los casos por falta de personal.

La plantilla de Ocio Sport en La Gota de Leche, que alberga la Escuela Municipal de Música de Logroño, entre otros usos, se compone de nueve personas, de las cuales dos han abandonado el trabajo por los impagos y otras dos más permanecen de baja médica. Esto provocó que el pasado sábado fuera responsabilidad abrir La Gota de Leche de los dos trabajadores que han abandonado el empleo y, al no contar con sustitutos, el centro municipal tuvo que cerrar. De hecho, tal y como pudo comprobar Diario La Rioja, el lunes los trabajadores recibieron numerosas llamadas para preguntar si el edificio permanecía abierto al público.

A pesar de que días atrás la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Celia Sanz, declaró que «los servicios se están prestando, dentro de lo que es la situación, con normalidad», los trabajadores de Ocio Sport muestran su desacuerdo con esa afirmación. En un cartel a la entrada del edificio se puede leer el mensaje: «No estamos trabajando con normalidad». «Hay despachos que no se limpian más que una vez a la semana. Nos apañamos como podemos, con los servicios mínimos. Y de la empresa no sabemos nada porque las compañeras de oficina están igual o peor, porque ellas no son personal en subrogación. A Ocio Sport ya lo damos por perdido», explica una trabajadora a este periódico. El Consistorio ha licitado el contrato de los servicios auxiliares y de limpieza del centro Julio Luis Fernández Sevilla al finalizar próximamente el que mantiene con Ocio Sport, por 422.154,14 euros y tres años.

Ampliar Carteles de protesta en la entrada de La gota de Leche. D.M.A.

Por otra parte, el Consistorio de Haro también ha licitado la gestión de las instalaciones deportivas de El Ferial y de El Mazo por 1.142.454,79 euros y un año. Y en Lardero han convocado mañana jueves un pleno extraordinario para votar la adjudicación del nuevo contrato de gestión de Aqualar, el polideportivo y el campo de fútbol. Este contrato tuvo la propuesta de adjudicación para Ocio Sport, pero la empresa no acreditó estar libre de deudas y, por tanto, la opción de firmar pasó a la otra empresa presentada, JIG, que había presentado una oferta de 577.605,60 euros anuales.

Tal y como ha informado el equipo de Gobierno de Lardero, tras aprobar en la sesión la adjudicación del contrato deben transcurrir quince días en exposición pública y si en ese plazo no se presentan alegaciones, la empresa puede empezar a prestar el servicio para el cual subrogaría a los catorce trabajadores de Aqualar. Además, en paralelo trabajan para rescindir el contrato de gestión del hogar del jubilado que mantiene con Ocio Sport mientras se estudia la viabilidad para licitar de nuevo el servicio.