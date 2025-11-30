Nuria Alonso Logroño Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:22 Comenta Compartir

Los entornos digitales avanzados son ya una realidad en muchos municipios. Y la inteligencia artificial sigue su expansión implicándose en la gestión cotidiana de ciudades como Logroño. Su alcalde, Conrado Escobar, considera los desafíos que aporta, pero también las oportunidades que abre.

– ¿Qué importancia supone para Logroño acoger un foro como el de Futuro en Español?

– Todo lo que afecta a la tecnología y a la digitalización en todas sus vertientes es indispensable. Y cuando lo conectamos con proyectos culturales relacionados con el español, el efecto es multiplicador y acelerador. El Ayuntamiento de Logroño viene trabajando en lo que es inteligencia, 'smart city', ahora IA. Todo tiende a ser inteligente y la Administración también tiene que serlo. Ante esta tendencia, nuestra postura es no quedarnos atrás. Eso requiere todo el esfuerzo posible para adoptar una arquitectura propia flexible que permita ir respondiendo a los retos tecnológicos.

– ¿En qué aspectos la inteligencia artificial afecta al uso del español?

– La IA es una herramienta y como tal ofrece un sinfín de posibilidades, pero hay un componente irrenunciablemente humano, personal, sujeto a lo que el propio individuo haga. Lo que hace la inteligencia artificial es ofrecerte más recursos para buscar, para acelerar procesos o el aprendizaje, para replicar y para experimentar. Pero hay un componente en la cultura, en el lenguaje español, en los avances que le son propios y a los que no podemos renunciar. A diferencia de las otras grandes revoluciones tecnológicas en las que el ser humano podía ir incorporándose, ahora va todo muy deprisa y es más difícil. Por lo que hay que tener una mínima estructura flexible, que sea capaz de adaptarse a todos esos hitos tecnológicos.

– ¿Olvidarnos de esa parte humana en la integración de la inteligencia artificial es el mayor riesgo?

– Más que como un riesgo, yo lo veo como oportunidad. Es decir, esto nos obliga a mirar un poco hacia dentro y plantearnos dónde generarnos el valor. El ser humano es imbatible en la creatividad, en la capacidad de innovación. Luego habrá una herramienta que lo desarrolle, que lo perfeccione, pero el ingenio es nuestro y es a lo que no podemos renunciar. Lo que no puede una herramienta es adormecer o aniquilar ese elemento tan profundamente humano. Tenemos que ser capaces de ejercitar nuestro ingenio en español, nuestra creatividad, aprovechando esas herramientas.

– ¿Qué iniciativas está impulsando Logroño para situarse como referente de la inteligencia artificial en español?

– Estamos trabajando con proyectos digitales avanzados para mejorar el uso experiencial en materia de turismo o de comercio. Por ejemplo, en turismo participamos en un programa con fondos europeos que une ciudades conectadas en torno al Camino de Santiago para que la experiencia cultural del peregrino sea completa e intuitiva. El papel de la IA es fundamental para que el caminante disfrute y pueda apreciar e interiorizar lo más rápida e intuitivamente el potencial del Camino de Santiago. Ahí tenemos un nicho poderosísimo. Y, luego, la IA entra en juego en otras cuestiones más cotidianas, como las cámaras de seguridad, el control de los niveles del río o el transporte público.

– ¿Qué impulso le da la inteligencia artificial a esos servicios? ¿Cómo mejorará la vida de los logroñeses?

– Los logroñeses tienen que ser los beneficiarios de ese proceso, siempre desde el respeto a sus datos personales. La gestión de los datos de los ciudadanos es crucial. Por eso, tenemos que generar entornos de confianza en un momento en el que todo va muy deprisa. El ciudadano tiene que fiarse de su administración y un ayuntamiento, lo más cercano a un ciudadano, tiene que ser consciente de que el valor nos lo da el ciudadano con sus datos para conformar patrones de conducta que, a la larga, sirvan para gestionar mejor los servicios.

– ¿Sigue siendo una brecha la seguridad cuando hablamos de IA?

– Hay que tener presente que el dato no es nuestro, sino que el ciudadano lo presta; por eso insisto tanto en el elemento de la confianza, que lo tenemos que generar como ayuntamiento y dejar claro que lo vamos a tratar con respeto.

– ¿Cómo imagina el Logroño del futuro, inmerso en proyectos de inteligencia artificial?

– Es cierto que entraña una gran responsabilidad. Tenemos que ser capaces de ser creativos, innovadores, aprovechando esa tecnología, e imaginar una ciudad del 2050. Porque si no somos capaces de soñar la ciudad de dentro de unos años, estamos fallando al presente. La mejor manera de construir el futuro y asegurarlo es creándolo, por lo que ya estamos iniciando el camino de digitalización avanzada de la mano de proyectos de gemelos digitales que replican espacios virtuales para adoptar decisiones eficaces.