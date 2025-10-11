LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Instalaciones de la planta de Crown Packaging, dedicada a fabricar envases metálicos, en el polígono El Sequero, en Agoncillo. SONIA TERCERO

La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»

El comité de la planta de Agoncillo, que exige más días de permiso y mejores salarios, ha convocado paros de cuatro horas a partir del viernes 17 de octubre

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:21

El próximo viernes, 17 de octubre, hay convocada una huelga parcial en una de las principales empresas de La Rioja: Crown Packaging Manufacturing. Esta planta ... dedicada a la fabricación de envases metálicos de bebidas como refrescos o cervezas es la más grande de las tres que tiene la multinacional en España, por delante de las de Dos Hermanas (Sevilla) y Sagunto (Valencia). «Dicen que somos una referencia en el grupo, en cuanto a la productividad y al buen hacer. Pero también queremos tener las mismas condiciones», reivindica el presidente del comité, Rodrigo San Juan, del sindicato Comisiones Obreras.

