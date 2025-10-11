La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»

El próximo viernes, 17 de octubre, hay convocada una huelga parcial en una de las principales empresas de La Rioja: Crown Packaging Manufacturing. Esta planta ... dedicada a la fabricación de envases metálicos de bebidas como refrescos o cervezas es la más grande de las tres que tiene la multinacional en España, por delante de las de Dos Hermanas (Sevilla) y Sagunto (Valencia). «Dicen que somos una referencia en el grupo, en cuanto a la productividad y al buen hacer. Pero también queremos tener las mismas condiciones», reivindica el presidente del comité, Rodrigo San Juan, del sindicato Comisiones Obreras.

Los representantes de los trabajadores han dicho «basta» tras recibir propuestas por parte de la empresa que «no se ajustan a nuestras peticiones» ni tampoco «se acercan a las condiciones que han conseguido, por ejemplo, en Sevilla». Los logros obtenidos por los trabajadores de la planta de Dos Hermanas son, por lo tanto, el ejemplo a seguir entre los trabajadores del polígono industrial de El Sequero.

LA CIFRA 250 trabajadores, aproximadamente, tiene la empresa Crown Packaging en sus instalaciones del polígono industrial El Sequero en Agoncillo. Es la planta más grande de las tres que tiene el grupo en España; tanto la de Sevilla (Dos Hermanas) como la de Valencia (Sagunto) suman, cada una, en torno a 180 operarios.

Desde el punto de vista de días de permiso, «allí les han dado cinco de libre disposición y cuatro de ellos son pagados». En la planta de Agoncillo «han ofrecido cuatro días pero solo a un grupo de trabajadores, a los que entraron a la empresa a partir de 2018». Mientras que en el plano económico, «también pedimos unos salarios equiparados con los que tienen los compañeros de Sevilla» y que ahora, por las referencias que da, «son muy superiores allí», hasta el doble del sueldo.

Existe un convenio laboral común para las tres plantas «pero luego hay negociaciones fuera de convenio en las que los diferentes comités hablan y pactan con sus direcciones otras condiciones». En el caso de la factoría riojana, «la situación se ha enquistado en las últimas semanas», lamenta San Juan, que denuncia el «inmovilismo» de la empresa para intentar acercar posturas con la parte social. Y la huelga es «la alternativa que nos queda para intentar conseguir logros para todos los trabajadores, al margen de cuando se hayan incorporado a la empresa. En Sevilla la plantilla también hizo paros y se ganó el respeto».

En producción

Aquí apuestan, de momento, por hacer convocatorias parciales, con fecha de inicio el próximo 17 de octubre y paradas en la producción de cuatro horas por turno –Crown trabaja en turnos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo–. «Haremos huelga los viernes y los lunes», confirma el presidente del comité, «en las líneas de producción». Y si la negociación con la empresa no avanza «nos plantearíamos ir más allá en las movilizaciones».

Los sindicatos han obtenido un respaldo casi absoluto de la plantilla para tomar esta medida, «porque los trabajadores entienden que si esta planta es una referencia en el grupo, y la que consigue más premios, también se merece unas mejores condiciones», concluye el representante de CC OO.

En mayo del año pasado Crown Packaging Manufacturing Spain también trajo su sede desde Las Torres de Cotillas, en Murcia, al polígono El Sequero.