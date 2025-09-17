El Hospital de La Rioja centraliza la atención integrada a pacientes con adicciones El servicio cuenta con un total de 20 plazas y servicios de psiquiatría, psicología y enfermería, además de terapia ocupacional

Para ofrecer un servicio integrado hacia aquellos pacientes que sufren de alguna adicción, con o sin trastorno mental asociado, el Gobierno de La Rioja ha puesto en funcionamiento la primera Unidad de Patología Dual y control de conductas adictivas en el Hospital provincial. Esta cuenta con tres servicios, además de terapia, que funcionan de la mano: psiquiatría, psicología y enfermería.

«Hasta ahora, hemos visto que en La Rioja la atención de estos casos estaba fragmentada, porque por un lado se trataba la salud mental y, por el otro, las adicciones», ha explicado Diana Crespo, psiquiatra. La unidad, además de contar con esos tres servicios integrados, tendrá un total de 20 plazas para pacientes que «suelen tener entre 18 y 65 años y padecen un trastorno junto con una adicción», ha agregado Carlos Piserra, subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional. Sin embargo, Crespo ha especificado que «la edad media de los usuarios es de 25 años y las adicciones más comunes son al alcohol, cannabis o estimulantes». Una situación que les hace seguir un tratamiento largo, porque puede ir «desde los tres meses hasta los seis, aunque les hacemos un seguimiento hasta aproximadamente un año», cuenta ella.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha calificado a este recurso como un «hito dentro de la estrategia de salud mental» que, además de incorporarse a la red de Salud Mental y Conductas Adictivas del Servicio Riojano de Salud (SERIS), ha podido realizarse gracias al trabajo y toda la ciencia de dos asociaciones de este ámbito: la Asociación Riojana para la Atención a las Personas con Problemas de Drogas (ARAD) y Proyecto Hombre La Rioja, que aportan su experiencia y trayectoria en la intervención con personas en situación de vulnerabilidad y «combinan la vertiente sanitaria con el acompañamiento social, educativo y comunitario».

Piserra ha subrayado que «esta unidad es fruto de una planificación rigurosa». Además, también ha compartido la visión de Crespo y Martín: «Su éxito radica en abordar ambos problemas de manera simultánea, desde un modelo integrado de atención y con un equipo especializado compuesto por psiquiatra, psicólogos, enfermera de salud mental, trabajadora social y terapeuta ocupacional».

Con esta iniciativa quieren conseguir un modelo más cercano e inclusivo porque, «aunque el reto es grande, la recompensa lo es aún más, porque mejora la calidad de vida de los pacientes, reduce ingresos hospitalarios y, sobre todo, les devuelve la esperanza de que es posible una recuperación real y una vida plena en la sociedad», ha conluido Piserra.