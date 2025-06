La hora del baño de Las Norias, el tráfico, suciedad... en el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Logroño Lunes, 23 de junio 2025, 08:37 Comenta Compartir

Adelantar la hora de baño en Las Norias

Una queja por el horario de uso de las piscinas de Las Norias abre la sección del Teléfono del Lector. «A pesar de que las instalaciones se abren a las 8.00 de la mañana, no es posible bañarse o nadar hasta las 11.00. Entiendo que el servicio no pueda estar activo desde las 8.00, pero las 11.00 es demasiado tarde para quienes solo podemos acudir a primeras horas. Adelantarlo una hora no creo que sea tan complicado», propone este ciudadano.

Riesgo del tráfico en Miguel Delibes

En Logroño, una petición para regular el tráfico en el tramo de la calle Miguel Delibes que va desde Vara de Rey hasta las estaciones. «O ponen enseguida un radar, varias multas y más pasos elevados o este mensaje quedará como uno más de los numerosos avisos de un grave atropello que está por venir», advierte en su llamada.

Vara de Rey, una de las calles más sucias

Avanzamos hacia el centro de la capital. «Vara de Rey es una de las calles más sucias de la ciudad por lo transitada que es y, sobre todo, porque no la limpian con agua. Además, se permite a algunas fruterías invadir las aceras con sus productos y dejarlo todo mugriento. Junto al supermercado alemán no hay quien camine sin correr riesgo de resbalarse», comenta nuestro siguiente comunicante.

Campamento urbano con 'sorpresa'

«Quiero compartir la sorpresa que nos hemos llevado los padres que hemos inscrito a nuestros hijos en los campamentos urbanos del Ayuntamiento», encabeza su llamada un ciudadano. «Aunque en las bases los campamentos se asociaban a un centro joven, los puntos de recogida varían cada día (entre el Ayuntamiento y los centros Lobete, El Tacón y El Cubo). ¿Cómo pretenden que niños, la mayoría de 12 años, se desplacen de punta a punta de Logroño, más aún cuando las familias utilizamos este recurso para conciliar?». Y «exige» al Ayuntamiento que se encargue de recoger a los niños en el centro joven que constaba en la información publicada en la inscripción.

Felicitación para la doctora Guallar

Nos hacemos eco de la felicitación de José Manuel a la doctora Marta Guallar, del servicio de Oftalmología del San Pedro, «y no solo por su calidad profesional, sino también por su respeto y trato impecable a los pacientes».

Una agenda demasiado apretada

Este fin de semana han coincidido numerosos festivales y eventos en Logroño. «¿Habría alguna manera de dosificar tanta actividad entre más fines de semana? Así disfrutaríamos durante más tiempo y mejor de las cosas», sugiere un comunicante.

Planos de Concéntrico en cada instalación

Precisamente uno de los eventos es Concéntrico. «Lo he visto por toda la ciudad y me ha encantado la explosión de arte y diseño, aunque he echado en falta planos del recorrido en cada instalación ya que hay que ir al COAR o a Turismo a por ellos y mucha gente no lo sabe». También propone que se venda merchandising del festival.

... y La Guindilla Balsas de agua en la calle Redondilla cuando llueve

«Cada vez que llueve moderadamente se producen estos atascos en los desagües de la calle Redondilla, de Logroño», lamenta un lector que nos envía una foto tomada hace unos días cinco horas después de llover. «Van, pinchan las rejillas y hasta la próxima», dice. El ciudadano se pregunta si no hay otra solución, ya que no parece que sea la manera de acabar con el problema.

