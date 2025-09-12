LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El físico Alberto Casas, en la Casa de las Ciencias de Logroño, en donde ha impartido una conferencia sobre el multiverso Justo Rodríguez
Alberto Casas I Doctor en Física Teórica

«La hipótesis del multiverso parece muy loca, pero está bien fundamentada»

«La mecánica cuántica nos dice que la percepción que tenemos de la naturaleza es en cierto modo una ilusión», apunta el investigador zaragozano

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:00

«En mecánica cuántica todo es muy loco», resume con una sonrisa Alberto Casas, doctor en física teórica y profesor de investigación en el Instituto ... de Física Teórica de Madrid (CSIC-UAM). El científico zaragozano, que ha trabajado en el CERN y ha publicado varios libros sobre la materia oscura y la revolución cuántica, ofreció ayer una conferencia sobre «la física del multiverso» en la Casa de las Ciencias, organizada por las áreas de Química Física y Física Aplicada de la Universidad de La Rioja. Sus palabras fueron dibujando uno de los conceptos más sorprendentes, extraños y fascinantes de la física, una hipótesis que al principio nadie se tomó muy en serio. Su autor, Hugh Everett III, harto de que no le hicieran caso, acabó encerrado en sí mismo, apartado de la universidad y trabajando para la industria militar. Pidió a su mujer y a sus hijos que, cuando muriera, echaran su cuerpo a la basura.

