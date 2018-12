Herranz cree que el tiroteo en Estrasburgo es «un ataque a la sociedad europea» La eurodiputada del PP por La Rioja se enteró del atentado en un restaurante próximo al mercado navideño en el que se produjo LA RIOJA Miércoles, 12 diciembre 2018, 13:20

La eurodiputada del PP por La Rioja, Esther Herranz, ha asegurado a Efe que el tiroteo registrado ayer en el centro de Estrasburgo, donde ella está, es «un ataque al mundo libre, a la libertad, a la sociedad europea y a la forma de vida de los europeos y no se puede consentir, de ninguna manera».

«El terrorismo no puede condicionar nuestra vida, no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora», ha relatado por teléfono Herranz, en referencia a ese tiroteo en un mercado de Navidad de Estrasburgo, que ha causado tres personas muertas y otras trece heridas y a cuyo autor busca la policía.

Ha explicado que ayer, a las 19:55 horas, salió «con normalidad» de su hotel, que se encuentra muy cerca de la zona donde se produjo el tiroteo cinco minutos después, para participar en la cena de Navidad del Grupo Parlamentario Popular en un restaurante próximo. Llegó «sin problemas» al restaurante, donde se enteró de los sucedido y del que ya no pudo salir en cinco horas, que los parlamentarios populares españoles vivieron con «serenidad y tranquilidad» y, además, «desgraciadamente, tenemos más experiencia que otros en esta materia por el terrorismo que se ha vivido en España».

Tras salir del restaurante, que bajó sus persianas de acero tras producirse el tiroteo, Herranz ha pasado la noche, junto a otros siete compañeros, en un apartamento que tenían alquilados tres asistentes.

Hacia las 8:00 horas de hoy ha salido a la calle, donde ha observado «tristeza y enojo», pero «la vida continua y debe continuar», a lo que ha añadido que ha visto que «hay presencia policial, la gente pasea, va a trabajar y empiezan a abrir algunos mercados». «Nadie puede intentar imponer las ideas por la fuerza», ha subrayado Herranz, quien ha repudiado el tiroteo y ha lamentado la existencia de personas fallecidas y heridas.

Ha insistido en que «el terrorismo no nos puede condicionar la vida», por lo que algunas de las reuniones que tenía previstas a primera horas de la mañana en el Parlamento europeo las ha retrasado a esta tarde y prevé mantener, dentro de las posibilidades, la agenda que tenía establecida.