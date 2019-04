El Gobierno riojano destina 2,4 millones a ayudas sociales y de comedor La Rioja será la Coordinadora del Consejo de Empre y Asuntos Sociales de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2019 INÉS MARTÍNEZ Logroño Viernes, 26 abril 2019, 12:06

Las subvenciones sociales para ayuntamientos, asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y las ayudas al comedor escolar han centrado los acuerdos a los que ha llegado el Consejo de Gobierno de este viernes. La portavoz del Consejo de Gobierno, Begoña Martínez Arregui, ha detallado este viernes, en una rueda informativa, los acuerdos adoptados.

Ayudas sociales 1,3 millones de euros a las subvenciones sociales

Gracias al primero de los acuerdos, se dedicarán 1,3 millones de euros a las subvenciones sociales para ayuntamientos, instituciones sin ánimo de lucro y asociaciones .

Por ello, de los 1,3 millones de euros, las ayudas destinadas a los ayuntamientos ascienden a 218.500 euros; a 542.000 las de las instituciones sin ánimo de lucro y a 545.000 las de asociaciones para la promoción de la autonomía personal.

Las subvenciones a ayuntamientos y otras entidades locales se destinarán a programas de ayuda a domicilio, comidas a domicilio, desarrollo personal y fomento de la participación social, prevención específica e inserción social, mantenimiento de hogares de personas mayores, ayudas para el suministro energético y para inversiones.

Por su parte, las instituciones sin ánimo de lucro podrán acogerse a las ayudas para poner en marcha actividades destinadas a personas mayores, al ámbito socio-cultural, mujer, infancia, personas con discapacidad, y minorías étnicas, inmigración y otros colectivos de exclusión social.

Además, también podrán solicitar ayudas para promover sistemas de gestión de calidad en el sector de personas mayores y en el sector de personas con discapacidad, ha indicado.

La portavoz ha añadido que las ayudas para el sector socio-cultural están destinadas a asociaciones de municipios de menos de 400 habitantes en los que no exista otra asociación de servicios sociales e incluye la realización de cursos y del servicio de podología para mayores de 60 años.

En cuanto a las actividades relacionadas con la mujer, se subvencionarán, por ejemplo, programas dirigidos a prevenir e intervenir en situaciones de violencia, a promover la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

A ello se sumarán ayudas para programas de prevención e intervención para la integración de la infancia en situaciones de riesgo de desprotección o inadaptación social; y de apoyo a madres jóvenes, incluidas gestantes, que propicien la promoción, el empoderamiento, la formación y el apoyo social de la madre joven de entre 15 y 29 años.

La convocatoria incluye la línea de promoción de la autonomía personal para asociaciones riojanas que trabajen en el sector de personas mayores y para personas con discapacidad.

Todos los servicios están dirigidos a personas dependientes riojanas que no sean usuarias de centros de servicios sociales.

Comedor 1,1 millones en ayudas para no transportados

Por otro lado se ha acordado destinar 1,1 millones de euros a asumir el coste de la concesión de ayudas de comedor para alumnos que no tienen la consideración de transportados, durante el próximo curso escolar 2019-2020.

Para los alumnos que necesitan trasladarse al centro educativo en transporte escolar, el comedor es gratuito, ha añadido Martínez Arregui.

Estas ayudas, cuyo presupuesto se mantiene igual al del año anterior, permiten que las familias riojanas con más dificultades económicas puedan hacer frente al gasto del servicio de comedor; y favorecen la igualdad de oportunidades en el sistema educativo de La Rioja.

Ha explicado que, al igual que en convocatorias anteriores, podrán recibir estas ayudas los alumnos que no tengan la consideración de transportados, escolarizados en el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria en centros sostenidos con fondos públicos de La Rioja en el curso 2019-2020.

Una de las líneas de ayuda asciende a una cantidad máxima de 480 euros, destinadas a familias con una renta per cápita inferior o igual a 4.000 euros; otra, con un máximo de 240 euros, es para rentas per cápita situadas entre 4.000,01 y 4.600 euros; y una tercera, con una cantidad máxima de 120 euros, para rentas per cápita entre 4.600,01 y 6.000 euros.

El número de beneficiarios de estas ayudas en el actual curso 2018-2019 que presentaron sus solicitudes en periodo ordinario ha sido de 2.860 alumnos; mientras que los alumnos transportados que disponen de comedor escolar son 418.

El número total de alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil y de Primaria que hacen uso del comedor escolar durante este curso es de 4.020, ha dicho.