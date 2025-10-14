LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Subestación eléctrica de Haro D.M.A

El Gobierno riojano considera «insuficiente y limitante» la planificación eléctrica del Ministerio

La comunidad autónoma presentará alegaciones para exigir nuevos transformadores en Haro, Logroño, El Sequero y Quel

Pío García

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 12:40

Se avecina una batalla importante entre el Gobierno de La Rioja y la administración central; una batalla en la que, a decir del consejero portavoz, Alfonso Domínguez, la región se juega parte de su desarrollo económico futuro. La planificación eléctrica para los años 2025-2030 es el documento que recoge la capacidad de generación instalada en el territorio y su primer borrador resulta, a ojos del Ejecutivo regional, «insuficiente y limitante» para las necesidades de La Rioja.

Según ha revelado Domínguez, la planificación solo contempla una actuación en estos cinco años, el mallado de la subestación de Haro. El Consejo de Gobierno, en su reunión de esta mañana, ha decidido presentar alegaciones al Ministerio y plantear las necesidades de La Rioja. «Pedimos, en primer lugar, que se refuerce el mallado de Logroño y Quel, y en segundo lugar, que se instalen nuevos transformadores en Haro, Logroño, El Sequero y Quel. Por lo tanto, solicitamos que se incremente nuestra capacidad de atender a las demandas de potencia eléctrica que se van a producir en el futuro por el sector industrial o por empresas electrointensivas o tecnológicas», ha puntualizado el consejero.

Además, estas intervenciones permitirán «llegar mejor a zonas rurales», lo que contribuirá al desarrollo de las áreas más despobladas de la comunidad autónoma y a la «capilaridad»: «Pedimos -ha remarcado- que exista una red segura que evite que se repitan situaciones de cero enérgico como sucedió durante el apagón».

En las alegaciones, el Gobierno de La Rioja también solicita que la estrategia eléctrica no avance de quinquenio en quinquenio, sino que sea «más ágil y flexible»: «Las planificaciones a cinco años vista no se adpatan a las necesidades económicas de las comunidades; habría que adaptarse a las situaciones de demanda energética que se plantean cuando hay proyectos de nuevas inversiones empresariales o cuando una industria planea mejoras», ha explicado Domínguez.

