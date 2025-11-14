La próxima semana comienzan las obras de los nuevos cines de la calle Belchite

Las nuevas salas de cine abrirán en la calle Belchite, donde se encontraba la tienda Roche Bobois.

Las obras de los nuevos cines de la calle Belchite, en el local de Roche Bobois, comenzarán la próxima semana y su apertura está prevista en el primer semestre de 2026.

El Gobierno de La Rioja, a través de la compañía de inversión Ricari, apoyará económicamente este proyecto. La participación de Ricari en la sociedad promotora de este proyecto asciende al 25 %, ha detallado la Consejería.

El Ejecutivo regional ha informado de que ha impulsado este año con dos millones de euros a esta compañía de inversión, participada por el Ejecutivo autonómico a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), «con el objetivo estratégico de apoyar a iniciativas empresariales con un alto valor significativo para el desarrollo económico de la región».

El proyecto de Presupuestos de La Rioja para 2026, que se tramita en la Cámara regional, contempla una nueva partida de dos millones de euros para Ricari.

Cines en el antiguo local de Roche Bobois

El Grupo Embajadores y FC35 Consultores de Cine, con el respaldo del Gobierno de La Rioja, abrirán en 2026 unos nuevos cines en el antiguo local de Roche Bobois, en los números 10-12 de la calle Belchite de Logroño.

Ricari, Desarrollo de Inversiones Riojanas S.A., participada por el Gobierno de La Rioja, es una compañía de inversión fundada en 1990 con el propósito de «colaborar en el desarrollo y fortalecimiento de la actividad económica e industrial de La Rioja», así como para apoyar a nuevas iniciativas empresariales, explica el Gobierno regional en una nota.