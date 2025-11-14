LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las nuevas salas de cine abrirán en la calle Belchite, donde se encontraba la tienda Roche Bobois. Juan Marín
Logroño

La próxima semana comienzan las obras de los nuevos cines de la calle Belchite

El Gobierno de La Rioja, mediante la compañía de inversión Ricari, apoya el proyecto de cines de la calle Belchite

La Rioja

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

Las obras de los nuevos cines de la calle Belchite, en el local de Roche Bobois, comenzarán la próxima semana y su apertura está prevista en el primer semestre de 2026.

El Gobierno de La Rioja, a través de la compañía de inversión Ricari, apoyará económicamente este proyecto. La participación de Ricari en la sociedad promotora de este proyecto asciende al 25 %, ha detallado la Consejería.

El Ejecutivo regional ha informado de que ha impulsado este año con dos millones de euros a esta compañía de inversión, participada por el Ejecutivo autonómico a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), «con el objetivo estratégico de apoyar a iniciativas empresariales con un alto valor significativo para el desarrollo económico de la región».

El proyecto de Presupuestos de La Rioja para 2026, que se tramita en la Cámara regional, contempla una nueva partida de dos millones de euros para Ricari.

Cines en el antiguo local de Roche Bobois

El Grupo Embajadores y FC35 Consultores de Cine, con el respaldo del Gobierno de La Rioja, abrirán en 2026 unos nuevos cines en el antiguo local de Roche Bobois, en los números 10-12 de la calle Belchite de Logroño.

Ricari, Desarrollo de Inversiones Riojanas S.A., participada por el Gobierno de La Rioja, es una compañía de inversión fundada en 1990 con el propósito de «colaborar en el desarrollo y fortalecimiento de la actividad económica e industrial de La Rioja», así como para apoyar a nuevas iniciativas empresariales, explica el Gobierno regional en una nota.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  2. 2

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  3. 3 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  4. 4 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  5. 5 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  6. 6 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  7. 7 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  8. 8 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10 La voz de quienes han dado vida al Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La próxima semana comienzan las obras de los nuevos cines de la calle Belchite

La próxima semana comienzan las obras de los nuevos cines de la calle Belchite