El Gobierno regional dedicará 9 millones a la cualificación de empleados y desempleados A través de estas iniciativas formativas se busca favorecer la inserción laboral

El Gobierno de La Rioja destinará el próximo año más de 9 millones de euros a mejorar la cualificación profesional de trabajadores y desempleados y favorecer su empleabilidad.

El viceconsejero de Educación, Miguel Ángel Fernández, y el director general de Formación Profesional, Daniel Marín, han presentado este jueves las convocatorias de subvenciones y licitaciones públicas destinadas a formación gratuita para la población activa, ocupada o en desempleo.

A través de estas iniciativas formativas se busca mejorar la cualificación profesional de las personas, favoreciendo la inserción laboral de las desempleadas y la especialización de los trabajadores en activo, con nuevos conocimientos y el reciclaje en nuevas áreas laborales, subrayó Fernández.

Incidió en los trabajadores en activo, para los que también es esencial la formación y su actualización para mejorar la empleabilidad y potenciar la innovación en las empresas.

Se adjudicará un contrato de 'Formación para la inserción laboral de jóvenes beneficiarios del sistema de garantía juvenil'

En materia de subvenciones, detalló que la Consejería de Educación y Empleo destinará el próximo año 7,09 millones para acciones dirigidas a personas en desempleo.

Los otros 2 millones se dedicarán a un contrato de activación para el empleo, dirigido a personas en desempleo, que incluirá atención y diagnóstico de necesidades personales, y a otros dos contratos para impartir cursos para trabajadores en activo, en modalidad de teleformación.

Marín anunció además que a lo largo de este mes de diciembre se adjudicará un contrato de 'Formación para la inserción laboral de jóvenes beneficiarios del sistema de garantía juvenil' por 2,3 millones.

