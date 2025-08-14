El Gobierno sube el límite de renta para obtener bonificaciones en los autobuses riojanos La medida afecta a los mayores de 65 años y también a las personas con discapacidad, para qauienes se rebaja el mínimo grado hasta el 33%

El Gobierno de La Rioja ha elevado el límite de ingresos requeridos para que las personas mayores y personas con discapacidad puedan acceder a la tarifa plana de 0,50 euros por trayecto en el transporte público de titularidad autonómica.

A partir de ahora, los beneficiarios podrán contar con unos ingresos de hasta 2,5 veces el Iprem (1.500 euros brutos al mes o 21.000 euros brutos al año en 14 pagas) por cada miembro de la unidad familiar, lo que supone un incremento de 0,5 puntos con respecto al límite de renta que se exigía con anterioridad.

La Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación calcula que unas 7.500 personas mayores de 65 años podrán beneficiarse de esta mejora. Durante el año pasado, 1.283 viajeros de dicha franja de edad se acogieron a la rebaja.

En cuanto a las personas con discapacidad, se reducel el grado hasta el 33% para acceder a la tarifa plana, que hasta ahora sólo se concedía a quienes acreditaban un grado de discapacidad grave o muy grave, igual o superior al 65%.

Se trata de una medida que surge del protocolo de colaboración suscrito en enero entre el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la presidenta del Cermi La Rioja, Manoli Muro.

Eentre las modificaciones normativas que recoge hoy el BOR aparece el nuevo carné de transportes Rioja Joven Rural impulsado para permitir viajar gratis en cualquiera de los servicios del transporte público regional (Metropolitano, Interurbano y Rural) a más de 2.500 jóvenes del medio rural.