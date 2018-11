El Gobierno central acusa al PP riojano de usar las lenguas para «dañar la convivencia» Efe La ministra Batet considera que pretende promover «ataques políticos tan burdos» como el de hacer ver que el euskera va a ser un idioma oficial en La Rioja LA RIOJA Martes, 20 noviembre 2018, 19:53

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha acusado al PP de usar las lenguas que hay en España para «dañar la convivencia» entre ciudadanos y promover «ataques políticos tan burdos» como el de hacer ver que el euskera va a ser un idioma oficial en La Rioja. Batet ha censurado el comportamiento del PP en la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a la pregunta del senador del PP de La Rioja José Luis Pérez Pastor sobre si el Gobierno considera que el euskera debería ser lengua cooficial en la comunidad riojana a tenor de las propuestas hechas por el PSOE de este territorio, según informa Efe.

«Sería bueno dejar de manipular informaciones, de confundir a los ciudadanos y, sobre todo y especialmente, no usar las lenguas para ataques políticos tan burdos como éste», ha asegurado la ministra.

El PSOE retiró el pasado día 14 tres enmiendas que había presentado a la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja en las que señalaba, entre otros aspectos, que el castellano y el euskera son «un elemento esencial del acervo histórico y cultural» de La Rioja y «un lugar de encuentro de todas las lenguas españolas».

Según Batet, este planteamiento inicial no supone reclamar la oficialidad del vascuence en la comunidad riojana, sino recordar que tanto el castellano como el euskera «tiene su origen como lenguas escritas en San Millán de la Cogolla». «Se trata de la demanda de dar reconocimiento a un hecho histórico, que dos lenguas aparecen a la vez en el mismo códice y en San Millán. Qué honor debería ser, ¿no?», ha opinado la ministra.

Por ello, ha reprochado al PP que «el daño que están infligiendo a la convivencia en aquellos territorios donde se hablan más lenguas que el castellano es infinitamente mayor que el pírrico beneficio electoral» que puedan obtener.

Pérez Pastor, senador por La Rioja, ha tachado de «despropósito» y de «ocurrencia extemporánea» la propuesta de los socialistas riojanos al remarcar que el euskera «no forma en absoluto del día a día» de esta comunidad autónoma, . Incluir al euskera en el estatuto autonómico puede ser un riesgo, ha advertido, porque «de cada palabra puede provenir desarrollos legislativos que los riojanos no han pedido». «El PSOE riojano y el PSOE están obsesionados en presentar cosas vengan a cuento o no. Los españoles no nos merecemos ser gobernados a base de ocurrencias pirotécnicas, globos sondas, bandazos y rectificaciones», ha afirmado el senador del PP.

Como «filólogo y español», Pérez Pastor ha comenzado su intervención con una breve referencia a la Constitución en gallego, en euskera y en catalán para mostrar su «admiración» por estos idiomas.

Batet ha instado al PP a «aceptar que España es plural» y que la convivencia de varias lenguas es algo de lo que hay que «sentirse orgullosos». «Convertir ese espíritu histórico de convivencia en un acto de confrontación es una actitud como poco decepcionante», ha añadido la ministra de Política Territorial.