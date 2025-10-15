El gasto turístico en La Rioja crece un 5% y consolida la recuperación del sector Caixabank destaca el impulso de visitantes españoles, que representan el 84% del total, y la competitividad de los hosteleros riojanos

Una pareja de turistas se tira un selfi en el Puente de Piedra de Logroño.

Juan Marín del Río Logroño Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:09 | Actualizado 18:12h. Comenta Compartir

El gasto turístico en destino –en terminales punto de venta (TPVs) físicas– en La Rioja ha aumentado un 5% en 2025, según los datos presentados este miércoles por CaixaBank en el Riojaforum de Logroño. El turismo nacional representa el 84% del total y ha registrado un crecimiento notable respecto a 2024, tres puntos por encima de la media española. El gasto internacional creció un 6% interanual.

Por comunidades autónomas, la variación media diaria del gasto turístico sitúa a La Rioja con un incremento del 7%, por delante de País Vasco (3%) y Navarra (2%) y por detrás de Aragón (9%).

La distribución del gasto nacional en 2025 se concentra en alimentación (24,2%), reintegros (21,9%) y restaurantes (20,4%), mientras que el resto —transporte, moda, alojamiento, ocio y agencias de viajes— suma en torno al 22%. En el caso del turismo internacional, los restaurantes representan el 24,7% del gasto, seguidos de alimentación (20,6%), reintegros (17%), moda (9,8%) y alojamiento (8,6%).

En cuanto a la evolución del gasto turístico en 2024, el consumo nacional en España creció un 3%, mientras que el extranjero lo hizo un 17%. En La Rioja, los turistas españoles aumentaron su gasto un 0,5% y los extranjeros un 11%. En Logroño, los incrementos fueron del 3% y el 12%, respectivamente, mientras que en el resto de la región el gasto nacional descendió un 3% y el extranjero creció un 11%.

Según CaixaBank, el comportamiento del consumo turístico en La Rioja confirma la consolidación del sector tras las caídas registradas en 2023 y muestra una tendencia estable para 2026, impulsada por el dinamismo del mercado nacional y la recuperación del turismo extranjero.

Una noche en un hotel riojano

Independientemente de si el turista viene de otra provincia española o de fuera de nuestras fronteras, pasar una noche en un hotel riojano cuesta de media 80,38 euros, según los datos presentados por CaixaBank. La comunidad se mantiene como una de las más competitivas del norte peninsular, con precios inferiores a los del País Vasco (115,99 euros) y ligeramente por encima de Aragón (78,21) y Navarra (78,17).

Además, La Rioja registró en 2025 una variación media diaria del gasto turístico del 7%, por encima de País Vasco (3%) y Navarra (2%), aunque por debajo de Aragón (9%), lo que confirma la buena evolución del consumo turístico en el territorio.