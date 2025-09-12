La ganadería Herederos de Policarpo Lozano renuncia a los festejos con muerte El responsable del hierro, Carlos Lumbreras, alude a «las dificultades para encontrar organizadores y lidiadores» como causa de una decisión «muy pensada y meditada»

Isabel Virumbrales Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:17

La histórica ganadería riojana Herederos de Policarpo Lozano ha anunciado que no volverá a lidiar en festejos con muerte en público. Así lo ha comunicado su responsable, Carlos Lumbreras, en una carta abierta difundida en redes sociales, donde explica una decisión «muy pensada y meditada» que, reconoce, supone «un pellizquito en el corazón tanto para la familia ganadera como para los aficionados», según comenta en la publicación.

El hierro de la divisa verde y rosa, fundado en 1958 por Policarpo Lozano Abad tras la disolución de su sociedad con Fidel Rubio, ha estado históricamente vinculado al festejo popular, con presencia tanto en las calles como en las plazas de numerosos pueblos del valle del Ebro. Después de que falleciera su fundador en 1967, la ganadería pasó a denominarse Herederos de D. Policarpo Lozano, gestionada por Vicente Lumbreras que, en 1985, cedió el testigo a su hijo Carlos.

En los últimos años, la casa ganadera había participado de forma puntual en novilladas sin picadores, como la organizada en 2023 en Nájera en conmemoración del 65º aniversario de la creación del hierro. El pasado mes de agosto lidió el último eral en una novillada concurso en Aldeanueva de Ebro. Sin embargo, la extensa carta detalla que «las dificultades para encontrar organizadores y lidiadores dispuestos a dar el paso para celebrar una tarde de toros» han precipitado la decisión de dejar de anunciarse para la lidia con muerte limitando su participación al festejo popular.

Con emoción, el ganadero asegura que continuará al frente de la vacada, conviviendo con los animales y ofreciéndolos para encierros y sueltas de reses. «Seguiré dignificando la profesión y dándoles lo mejor de mi vida, poniéndolas por delante de muchas cosas», afirma. Cabe recordar que la familia Lumbreras cuenta con dos hierros. uno de la tierra, 'Herederos de Policarpo Lozano' y otro de procedencia Núñez y Santa Coloma, 'Álvaro y Pablo Lumbreras'. El mensaje del ganadero Carlos Lumbreras incide en la continuidad de los dos hierros que posee la familia: «La diferencia es que vamos a seguir con la lidia ordinaria sólo con el hierro de Álvaro y Pablo Lumbreras mientras que la de Herederos de Policarpo Lozano se destinará únicamente al festejo popular. La decisión ha sido consensuada con mis hijos porque ellos son el futuro de esta casa».

Haciendo más caso a la cabeza que al corazón el criador de bravo riojano incide en que «la lidia se va a centrar sólo en el hierro más joven que es el de mis hijos, Álvaro y Pablo. Comenzamos con él hace veintiún años y seguimos, aún si cabe, con más ilusión que el primer día. Hemos vivido momentos muy bonitos en las novilladas que hemos lidiado y sabemos que queda mucho por disfrutar», explicaba Lumbreras en declaraciones a Diario LA RIOJA.

La noticia marca un punto de inflexión en la historia de una ganadería que, durante casi siete décadas, ha estado presente en la memoria taurina de La Rioja.