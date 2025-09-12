LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Lumbreras y su hijo Álvaro acrotalando un becerro. I. VIRUMBRALES

La ganadería Herederos de Policarpo Lozano renuncia a los festejos con muerte

El responsable del hierro, Carlos Lumbreras, alude a «las dificultades para encontrar organizadores y lidiadores» como causa de una decisión «muy pensada y meditada»

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:17

La histórica ganadería riojana Herederos de Policarpo Lozano ha anunciado que no volverá a lidiar en festejos con muerte en público. Así lo ha comunicado su responsable, Carlos Lumbreras, en una carta abierta difundida en redes sociales, donde explica una decisión «muy pensada y meditada» que, reconoce, supone «un pellizquito en el corazón tanto para la familia ganadera como para los aficionados», según comenta en la publicación.

El hierro de la divisa verde y rosa, fundado en 1958 por Policarpo Lozano Abad tras la disolución de su sociedad con Fidel Rubio, ha estado históricamente vinculado al festejo popular, con presencia tanto en las calles como en las plazas de numerosos pueblos del valle del Ebro. Después de que falleciera su fundador en 1967, la ganadería pasó a denominarse Herederos de D. Policarpo Lozano, gestionada por Vicente Lumbreras que, en 1985, cedió el testigo a su hijo Carlos.

En los últimos años, la casa ganadera había participado de forma puntual en novilladas sin picadores, como la organizada en 2023 en Nájera en conmemoración del 65º aniversario de la creación del hierro. El pasado mes de agosto lidió el último eral en una novillada concurso en Aldeanueva de Ebro. Sin embargo, la extensa carta detalla que «las dificultades para encontrar organizadores y lidiadores dispuestos a dar el paso para celebrar una tarde de toros» han precipitado la decisión de dejar de anunciarse para la lidia con muerte limitando su participación al festejo popular.

Con emoción, el ganadero asegura que continuará al frente de la vacada, conviviendo con los animales y ofreciéndolos para encierros y sueltas de reses. «Seguiré dignificando la profesión y dándoles lo mejor de mi vida, poniéndolas por delante de muchas cosas», afirma. Cabe recordar que la familia Lumbreras cuenta con dos hierros. uno de la tierra, 'Herederos de Policarpo Lozano' y otro de procedencia Núñez y Santa Coloma, 'Álvaro y Pablo Lumbreras'. El mensaje del ganadero Carlos Lumbreras incide en la continuidad de los dos hierros que posee la familia: «La diferencia es que vamos a seguir con la lidia ordinaria sólo con el hierro de Álvaro y Pablo Lumbreras mientras que la de Herederos de Policarpo Lozano se destinará únicamente al festejo popular. La decisión ha sido consensuada con mis hijos porque ellos son el futuro de esta casa».

Haciendo más caso a la cabeza que al corazón el criador de bravo riojano incide en que «la lidia se va a centrar sólo en el hierro más joven que es el de mis hijos, Álvaro y Pablo. Comenzamos con él hace veintiún años y seguimos, aún si cabe, con más ilusión que el primer día. Hemos vivido momentos muy bonitos en las novilladas que hemos lidiado y sabemos que queda mucho por disfrutar», explicaba Lumbreras en declaraciones a Diario LA RIOJA.

La noticia marca un punto de inflexión en la historia de una ganadería que, durante casi siete décadas, ha estado presente en la memoria taurina de La Rioja.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  3. 3 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  4. 4 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  5. 5

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  6. 6 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  7. 7

    La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto
  8. 8 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  9. 9

    La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad
  10. 10 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La ganadería Herederos de Policarpo Lozano renuncia a los festejos con muerte

La ganadería Herederos de Policarpo Lozano renuncia a los festejos con muerte