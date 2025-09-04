La Fundación 'la Caixa' aumenta a 5 millones su presupuesto para acción social en La Rioja

La Rioja Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:09 Compartir

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el director general de la Fundación 'la Caixa', Josep Maria Coronas, suscribieron ayer el acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, investigación, educación y cultura para este año.

En virtud de este convenio, la entidad dedicará 5 millones de euros a la acción social en la comunidad riojana, cifra que supone un 25% más en relación al periodo anterior. «Nuestro vínculo con La Rioja es firme y sigue creciendo para contribuir a crear una sociedad más justa. Lo hacemos ofreciendo oportunidades y recursos a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad de la mano del tejido social riojano y las instituciones, que nos permiten actuar donde el apoyo es más necesario», afirmó Coronas.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo riojano resaltó que este convenio «refleja el compromiso firme de trabajar juntos para mejorar la vida de las personas, atendiendo a los colectivos que más lo precisan desde la infancia a las personas mayores y en ámbitos tan fundamentales como el sociosanitario y el laboral». «Es una gran noticia y un gran ejemplo de la colaboración público-privada como vía para realizar proyectos sociales y una muestra de la extraordinaria sintonía mantenida con la Fundación 'la Caixa', con la que hemos puesto en marcha, programas de salud mental».

Líneas de actuación

El principal objetivo de este acuerdo consiste en desarrollar actuaciones sociales que están orientadas a reducir la vulnerabilidad y posibilitar una vida digna a quienes más lo necesitan. Entre sus líneas prioritarias se encuentran la lucha contra la pobreza, con especial énfasis en la pobreza infantil a través del programa CaixaProinfancia. La iniciativa, dirigida a familias con hijos de entre 0 y 18 años en riesgo o en situación de exclusión, asistió a 236 niños y adolescentes de 146 familias en La Rioja.

Ampliar Dos menores juegan sentados en un parque. F.L.C.

La inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, a través de Incorpora, constituye otra de las líneas de acción. Este programa, que cuenta con una red de casi 100.000 empresas colaboradoras, ha propiciado cerca de 450.000 contratos laborales. En el caso de la comunidad riojana, se facilitaron 470 empleos a lo largo de 2024 gracias a la colaboración de cerca de 150 entidades del territorio.

Por otro lado está la humanización de la salud, a través de la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que proporciona apoyo psicosocial y espiritual a personas en situación de final de vida y a sus familiares. En La Rioja, este programa cuenta con 1 equipo de atención psicosocial, que atendió a casi 400 pacientes y más de 600 familiares en 2024.

En el programa Personas Mayores, que contribuye a un envejecimiento activo y saludable al tiempo que reduce el riesgo de aislamiento y soledad, participaron casi 3.000 mayores en las más de 200 actividades impulsadas en los 12 centros en los que se desarrolla la iniciativa en La Rioja. También se impulsó el proyectos de entidades sociales sin ánimo de lucro mediante las Convocatorias de Proyectos Sociales. En 2024 se seleccionaron 7 proyectos en la región.