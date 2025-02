Francisco Ocón, nuevo director de gestión y servicios generales de atención sanitaria de Melilla

Víctor Soto Logroño Miércoles, 26 de febrero 2025, 15:17 Comenta Compartir

Francisco Ocón fue secretario de organización del PSOE riojano, secretario general entre 2017 y 2021, diputado regional, consejero de Gobernanza Pública en el Ejecutivo de Concha Andreu… Y Francisco Ocón pudo ser senador, delegado del Gobierno o director de la empresa pública SEPES, en un momento en el que la confianza entre Andreu y él se había quebrado y desde Martínez Zaporta se buscaba una salida a una figura que se había convertido en incómoda.

No pasó nada de eso y Ocón se centró en sus estudios de doctorado (que analiza los modelos de gestión sanitaria) y en reiniciar su vida laboral alejado de la primera fila política. En ese camino, el todavía militante socialista (aunque no participó en el reciente Congreso Regional), ha superado el proceso de selección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Melilla para ocupar el puesto de director de gestión y servicios generales de atención sanitaria de la ciudad autónoma, un cargo directivo que se encarga de toda la labor no asistencial del sistema público. Es decir, Ocón se encargará de la contabilidad, la contratación de bienes y servicios o de los de recursos humanos del ente, entre otras labores.

La elección ha tenido en cuenta, según el proceso publicado por Ingesa, las «capacidades directivas, organizativas, de gestión de equipos humanos y el interés por integrarse en la organización».

Entre las principales tareas que tendrá Ocón que afrontar está la apertura del Hospital Universitario de la ciudad autónoma, una de las grandes infraestructuras de futuro, que acumula años de retrasos y que ha sido uno de los asuntos que más fricciones políticas han causado en Melilla y que han puesto sobre la mesa los problemas sanitarios de la zona. El exsecretario general de los socialistas riojanos ya se encuentra en Melilla para comenzar su nueva andadura profesional.